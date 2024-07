RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE: Pik toplotnog talasa, i sutra ekstremno toplo

RHMZ je izdao upozorenje za područje Srbije na izražen toplotni talas.

Foto: D. Milovanović

Danas će biti najtoplije sa maksimalnim temperaturama od 36 do 41 °S, a u sredu se očekuje od 35 do 39 °S. Zatim do kraja ove sedmice (18-21.07.) postepeni manji pad temperature, pa će se najviše dnevne temperature u većini mesta kretati u intervalu od 32 do 38 °S i uz tropske noći u urbanim sredinama.

Izdato je upozorenje i za područje Beograda

Danas (16.07.) biće najtoplije sa maksimalnom temperaturom oko 40 °S, a sutra (17.07.) se očekuje oko 37 °S. Zatim do kraja ove sedmice (18-21.07.) postepeni manji pad temperature, pa će se najviše dnevne temperature kretati u intervalu od 33 do 36 °S i uz tropske noći, navodi se na sajtu RHMZ-a.

