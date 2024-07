UPALJENI METEOALARMI, OPASNO VREME PRETI SRBIJI: Spremite se za "pakao" u danima koji slede

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod izdao je rano jutros upozorenje za toplotni talas, koji će ovih dana biti izražen na teritoriji Srbije.

Prema prognozi RHMZ-a, jak i dugotrajan toplotni talas usloviće maksimalne temperature danas i sutra (8—9. jula) od 33 do 37 °S, a od srede do kraja sledeće sedmice (10—14. jula) od 35 do 40 °S uz tropske noći u urbanim sredinama.

- Toplotni talas pratiće i izražen deficit padavina. Manji pad temperature za oko 5 °S (naročito na severozapadu Srbije) moguć je tek sredinom meseca (15. jula), ali će se i nakon toga temperatura zadržati iznad proseka uz nastavak perioda sa tropskim danima i noćima. Na području Beograda maksimalna temperatura danas i sutra (8—9. jula.) oko 35 °S, a zatim od srede do kraja sledeće sedmice (10—14. jula) od 37 do 40 °S - navodi se na sajtu RHMZ.

Upaljen meteoalarm za celu Srbiju

Narandžasti meteoalarm koji označava opasno vreme upaljen je u velikom delu Srbije. Par regija naše zemlje je pod žutim upozorenjem koje ukazuje na potencijalno opasno vreme.

Na fotografiji koja sledi pogledajte mapu:

UV indeks vrlo visok

Kako se navodi u tabeli koju je podelio RHMZ, nivo UV zračenja u Srbiji danas je veoma visok. Gotovo svi gradovi su u "crvenom".

