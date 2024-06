OSVOJ VREDNU NAGRADU I UČESTVUJ U ŠOPING AVANTURI: Pobednik konkursa osvaja nagradu od 1.500 evra za kupovinu u "BIG FASHION Outlet" Inđija

Vrele temperature već su počele, leto je i zvanično sve bliže, a to znači samo jedno – vreme je za planiranje letnjih avantura i pripremu za odlazak na more!

Foto: Promo

S tim u vezi, imamo odličnu vest za vas - BIG FASHION autlet Inđija organizuje nagradni konkurs na kome možete da osvojite neverovatnih 1.500 evra za kupovinu u ovom centru.

Koliko puta ste sebi rekli pred odmor da „morate da obnovite garderober“? Sada je vreme za to! BIG FASHION autlet Inđija je spremio sjajna iznenađenja i idealnu šoping avanturu iz snova. Glavna nagrada je 1.500 evra za pobednika, ali to nije sve! Vaša dva najbolja prijatelja koja povedete sa sobom takođe će uživati u poklon karticama vrednim 300 evra. Sve to uz organizovani prevoz do centra i ručak u vrhunskom restoranu učiniće ovo leto nezaboravnim.

Foto: Promo

Sve što je potrebno da uradite je da objavite rils ili karusel post na svom Instagram profilu, zapratite i tagujete @big_fashion_outlet_inđija. Prikažite svoj idealni šoping dan u BIG FASHION autlet centru u Inđiji, a najkreativniji će biti nagrađeni. Prijave su otvorene do srede, 3. jula, a najmaštovitiji post će osvojiti nezaboravno iskustvo šopinga za sebe i dva bliska prijatelja! Vaša avantura biće zabeležena i podeljena na društvenim mrežama BIG FASHION autleta Inđija.

Pravilnik o aktivaciji sa svim detaljima možete pronaći na linku u BIG FASHION autleta Inđija u Instagram bio. Prijave za učešće u kreativnom konkursu vrše se isključivo preko Instagrama.

Ne propustite priliku da postanete zvezda centra i osvežite svoj garderober najnovijim kolekcijama mnogobrojnih domaćih i internacionalnih modnih brendova, koje čekaju na vas. Pripremite svoje kamere, osmislite kreativne ideje i pokažite nam svoj savršeni šoping dan!