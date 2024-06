Huawei partnerima u Srbiji najavio novu eru digitalne i zelene tehnologije

KOMPANIJA Huawei je svoj mobilni tehnološki centar „na točkovima“, osmišljen za velike firme i klijente poput javne uprave i različitih industrija, kakve su zdravstvo, ISP, obrazovanje, maloprodaja i druge, ponovo dovela u Beograd.

Foto: Promo

Ove godine kompanija rešenjima prikazanim u Huawei kamionu istražuje kako konvergencija zelene i digitalne tranzicije pokreće održivi razvoj evropskih industrija. Huawei se fokusira na naprednu ICT tehnologiju koja je posvećena poboljšanju inteligentne transformacije svih sektora privrede.

- Ova turneja je jedinstvena prilika da se sastanemo sa klijentima i partnerima u Srbiji, razgovaramo o ICT inovacijama i, iznad svega, promovišemo kolaborativni ekosistem za preduzeća, kako bi dostigla nove visine digitalne transformacije - rekao je Vili Song, predsednik Huawei Europe Enterprise Business.

- Evropska Enterprise Roadshow turneja 2024. je manifestacija naše nepokolebljive posvećenosti inovacijama i tehnološkoj izvrsnosti.

Među ključnim tehnologijama koje su prikazane u Huawei kamionu je Datacom, za koji je Huawei proglašen liderom u izboru Gartner Magic Quadran, i to za Enterprise Wired i Wireless LAN infrastrukturu. Kompanija je predstavila i All Flash za celokupan OceanStor data storage portfolio, a vrlo je zanimljivo da je po Gartner Peer Insights - Voice of the Customer recenzijama upravo Huawei izbor broj jedan globalnih kupaca u domenu skladištenja podataka. Posetioci roadshow-a bili su u prilici da vide i Optical, ISP i MSP proizvode i druga rešenja, poput visokokvalitetnih 10 Gbps CloudCampus uređaja, ultraotporne mrežne data centre, rešenja za virtuelizaciju data centra (DCS), OceanProtect Applianc, FTTH i FTTR rešenja i Huawei eKit za komercijalni i distributivni sektor.

Mobilni inteligentni tehnološki Huawei centar

Turneja uključuje dva kamiona, prepuna ICT proizvoda i rešenja kompanije Huawei, koji putuju odvojenim rutama širom Starog kontinenta. Kamioni se zaustavljaju u najvećim evropskim gradovima, među kojima je i Beograd, kako bi se sastali i povezali sa partnerima i ključnim kupcima. Nizom demonstracija Huawei proizvoda iz prve ruke, uz savete vodećih stručnjaka industrije, Huawei im olakšava izbor i približava sve ono što njihovo poslovanje može učiniti uspešnijim, održivijim i isplativijim.

Pored proizvoda, Huawei stručnjaci su demonstrirali napredna rešenja posebno podešena za specifične zahteve određenih partnera i kupaca. Ova rešenja su istovremeno prilagodljiva za pojedinačni scenario primene, ali i širok spektar ključnih industrija kao što su obrazovanje, zdravstvo, transport i maloprodaja.

- Ovakav pristup daje nam celovit pogled na izazove digitalne i inteligentne transformacije naših kupaca i omogućava da odgovorimo rešenjima koja se implementiraju brzo, lako se koriste i isplativa su - zaključio je Vili Song.

Kao lider ICT industrije, Huawei nudi tehnološki portfolio koji može da zadovolji potrebe end-to-end poslovanja - od mreže do čuvanja podataka, sve do Cloud i unifikovanih komunikacija.