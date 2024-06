PlayDoge pretprodaja prikupila je 1.4 miliona dolara u prvoj nedelji – Da li je ovo top meme kriptovaluta za kupovinu?

TO je pitanje koje postavljaju rani investitori u PlayDoge (PLAY) nakon što je projekat prikupio 1.4 miliona dolara za manje od nedelju dana – što je izazvalo ogromne spekulacije o njegovom potencijalu za rast.

PlayDoge-ova pretprodaja je krenula uz vreli start

Razgovarajmo o tome kako započeti na pravom putu.

PlayDoge pretprodaja ima samo šest dana, ali već je privukla pažnju investitora u meme kriptovalute.

I sa prikupljenih 1.4 miliona dolara, već je na dobrom putu da postane jedan od najpopularnijih kripto projekata koji su pokrenuti ove godine. Ključ uspeha PlayDoge-a u ranoj fazi je bio njen postepeni model pretprodaje.

Umesto fiksne stope, cena PLAY tokena raste svakih nekoliko dana.

Svi koji se uključe na početku dobiće najveći popust pre nego što cena PLAY tokena poraste ka eventualnim listinzima na berzi. Govoreći o tome, PlayDoge-ov whitepaper iznosi planove za lansiranje PLAY tokena na DEX platformama nakon završetka pretprodaje.

Nisu navedene konkretne platforme, ali s obzirom na to da PLAY koristi BEP-20 standard, PancakeSwap se čini verovatnim kandidatom.

Da bi dodali legitimitet projektu, PlayDoge.itd je čak prošao audit pametnog ugovora od strane SolidProof-a, vodeće kompanije za bezbednost na blockchain-u.



Nostalgija se susreće sa korisnošću uz PLAY Token

Ovaj audit nije otkrio nikakve ranjivosti ili probleme sa PlayDoge-ovim kodom, pružajući uverenja ranoj investitorima o sigurnosti tokena.

Šta je to kod PlayDoge-a što je dovelo do tako impresivne reakcije na pretprodaju? Glavni razlog je koncept PlayDoge-a, koji kombinuje klasične '90-e Tamagotchi ljubimce sa popularnim Doge meme-om - i dodaje P2E (Play-to-Earn) element.

Sve se odvija kroz staromodnu 8-bitnu mobilnu igru u kojoj korisnici brinu o virtuelnom Doge ljubimcu. Korisnici treba da hrane i brinu se o svojim ljubimcima, baš kao što bi radili sa pravim psom.

Međutim, što više korisnici neguju i igraju se sa svojim Doge-om, to će više PLAY tokena zaraditi.

Zahvaljujući PlayDoge-ovom staking protokolu, zaključavanje tih tokena će doneti procenjene nagrade od 228% godišnje.

To je jedinstvena kombinacija nostalgije i korisnosti koja je ostavila kripto investitore uzbuđenima. Više od 1.300 ljudi već se uključilo u PlayDoge-ov Telegram kanal, s nestrpljenjem raspravljajući o potencijalu igre. S takvim ranim zajedničkim podrškom, PLAY bi mogao biti jedan od onih koji se prate čim se pojavi na otvorenom tržištu.

Može li PlayDoge stotinu puta povećati vrednost nakon što se pojavi na berzama?

Veliko pitanje je da li PLAY token zaista može stotinu puta povećati vrednost nakon lansiranja?

Svakako postoji razlog za verovanje da bi to mogao.

Pre svega, tržište meme kriptovaluta doživljava povratak, sa velikim imenima poput PEPE-a i FLOKI-a koji predvode put. Govoreći o FLOKI-u, njihov tim intenzivira razvoj P2E sveta igre nazvanog Valhalla.

Ta kombinacija igranja, meme-ova i korisnosti čini da investitori budu uzbuđeni zbog potencijala FLOKI-a, a kreatori PlayDoge-a se nadaju da će replicirati istu formulu uzbuđenja.

PlayDoge takođe privlači pohvale od velikih imena u svetu kriptovaluta.

Na primer, Matthew Perry, koji ima preko 222.000 pretplatnika, nedavno je investirao 500 dolara u PlayDoge pretprodaju.

Na kraju, sa početnom tržišnom kapitalizacijom od nešto više od 47 miliona dolara, zasnovanom na trenutnoj ceni pretprodaje od 0,00502 dolara, postoji mnogo prostora za PLAY da dostigne vrednost 100 puta ako se trenutna trakcija može održati.

Ako bi se vrednost PLAY -a povećala 100 puta, to bi dalo tokenu tržišnu kapitalizaciju od oko 4,7 milijardi dolara. Iako to deluje visoko, tokeni poput PEPE-a su pokazali da je to moguće uz pravu količinu uzbuđenja na društvenim medijima i bullish sentimenta na tržištu.

Dakle, iako je još uvek rano za PlayDoge, njegov potencijal za rast je jasan za sve koji ga posmatraju.

