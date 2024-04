"SVE JE MISTERIJA - DA LI JE DETE UOPŠTE DOŠLO TU" Igor Jurić o nestanku Danke: Dobio sam informacije - to bi za mene bilo čudo

SADA je jedna prava agonija. Devet dana je jedan dugačak period sa obzirom na uzrast devojčice. Iskreno ću reći, sve neke informacije koje sam uspeo dobiti sa terena nisu bile vezane za viđanje i da se devojčica nalazi u Austriji, to bi za mene bilo čudo.

Foto: Printskrin/TV Pink/Društvene mreže

Ovo je jutros izjavio Igor Jurić, direktor direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu, gostujući u jutarnjem programu TV Pink.

- Imali smo juče tu neku vest da se devojčica možda nalazi u Austriji, da je u pitanju trgovina ljudima, zahtev za otkup ili nešto treće. Nadam se da je to istina jer tu jedino vidim šansu i spas da je živa - rekao je Jurić.

Govoreći o raspisivanju Inteprolove žute poternice Jurić kaže da se ona raspisuje jer postoji osnovana sumnja da se dete nalazi u Austriji i da je tako je bilo u Tijaninom slučaju.

- Neke informacije su stizale da je ona u Mađarskoj, tada je isto bila raspisana žuta poternica. Ako postoji osnovana sumnja da je dete tamo, onda MUP u saradnji sa Interpolom raspisuje poternicu. I austrijska policija radi maksimalno ozbiljno i nadam se da ćemo bar što se tog dela tiče dobiti konačan odgovor da li je to ta devojčica sa snimka i ko su kobne žene - navodi Jurić.

Foto: Printskrin/TV Pink

Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika UKP navodi da sa njegove profesinalne strane, informacije koje dobija ne ulivaju mu neku preveliku nadu.

- Vreme je nešto što obeshrabruje sve nas - navodi on.

Komentarišući jučerašnje izjave majke, Radenković kaže da ona izjavama unosi sve veću misteriju.

- Ona kaže da će se oglasiti kad se sve završi, to se nikada ne završava, kako se to završava - pita se Radenković.

Jurić kaže da su zaista jako čudne okolnosti kada se dete u tom predelu izgubi.

- Nije to tržni centar gde se vrše otmice, sve je misterija od uzrasta devojčice do mesta gde je nestala. Mora se analizirati da li je dete došlo tu pred sam nestanak - kaže Jurić.

Komentarišući veštačenje telefona Jurić kaže da je to korisno i kada je Tijanin ubica pronađen i veštačen mu telefon, njemu su pronašli da je on zapravo istraživao kako se telo najbrže raspadne da se ne dođe do dokaza.

- To je korišćeno na sudu kao deo optužnice protiv njega. Tijana se tražila 12 dana, 13-i dan je pronađena, znam koja je to agonija i trauma. Mislim da će ovo biti rešeno u dan dva, i da ćemo dobiti konačno taj rezultat. Moramo biti spremni na sve opcije, pa i na ono najgore. Ali je najvažnija ta istina - zaključuje Jurić.