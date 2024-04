FORENZIČAR O NESTANKU MALE DANKE: Ako ovoliko dugo traje identifikacija lica sa snimka, to upućuje samo na jedno

PROFESOR Dušan Keckarević, forenzičar, istakao je da veruje da policija raspolaže velikim brojem informacija kada je u pitanju nestanak male Danke Ilić (2) iz Bora, ali da ne upućuje javnost u to.

Foto: Instagram

Kako je rekao, mnogo je nepoznatih u celom ovom slučaju i svako je osumnjičen od samog starta.

Kako ističe Dušan Keckarević, u celom slučaju zabrinjava to što je protok vremena veliki i ne ide na ruku u pronalaženju devojčice. Snimak iz Beča, na kome se nalazi devojčica koja podseća na nestalu Danku Ilić samo je podgrejao javnost i dao nadu da je devojčica živa.

Mogućnost da na snimku "to nije to"

I policija u Austiriji uključila se u čitav slučaj, traga se za Rumunkama koje su na snimku, a prema rečima našeg čuvenog forenzičara, postoje razne metode kako se može doći do relevantnih podataka o identitetu.

- Zavisi od originalnog snimka. Naša zapažanja da liči i da ima sličan hod, iz toga možemo samo da zaključimo da može da odgovara identitetu. Identitet može da se utvrdi i preko DNK analize, ali za to nam treba da se devojčica nađe... Očigledno je da to traje, a to što traje verovatno upućuje na to da - to nije to, ali da ne trčimo pred rudu... - kaže Keckarević.

Uloga starijeg brata u misterioznom nestanku

U momentu kada je devojčica nestala, majka Ivana Ilić na mestu nestanka bila je i sa svojim starijim sinom, koga, kako kaže, od kobnog dana nije videla, prenose mediji.

Prema rečima profesora Keckarevića, pitanje je da li je sin bilo šta zapazio, s obzirom na to što je bio na licu mesta.

- Pitanje je šta i brat možda zna i šta je on video, bez obzira na to što se desilo sve tako brzo nakon odlaska majke da starijem detetu da vodu. Pitanje je da li i on bilo šta zna. Ovde nemate nikakvu indikaciju prisustva bilo kog drugog lica... - kaže Keckarević.

Kako naglašava u ovom slučaju su svi osumnjičeni, a smatra i da je neophodno koristiti poligraf.

- U startu su svi osumnjičeni, kada krenete sa gomilom hipoteza, i onda isključujete jednu po jednu, to ima nekog smisla. U ovom slučaju sa i bez pritiska javnosti, policija radi u punom kapacitetu i sakuplja većinu informacija koje ni ne dođu do novina. Ne treba baš javnost odmah da osuđuje roditelje, naslovi vezani za roditelje neizbrisivo targetiraju njih. Iako je majka u drugom stanju, to ne znači da ona treba da bude isključena iz istrage. Može da se desi da upravo njeni kontakti mogu dovesti do razrešenja zločina. Apsolutno poligraf treba da se koristi, pogotovo za neke nejasnoće ili polutajne koje se kriju. Ne moraju da budu roditelji uključeni u slučaj, ali možda neke konekcije mogu biti - kaže Keckarević za "Prva TV".

BONUS VIDEO: SNIMAK IZ BEČA: Devojčica liči na nestalu Danku, radi se na identifikaciji

(Blic)