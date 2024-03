METEOROLOG OTKRIVA DO KADA ĆE TRAJATI UDARI KOŠAVE: U ovim delovima Srbije je najvetrovitije, najavio i prolepšanje vremena

PROLEĆE je stiglo, a sa sobom donelo i promenljivo vreme koje je karakteristično za ovo doba godine.

Foto: Novosti

Nakon tople i sunčane subote, usledilo je zahlađenje, kiša i pad temperature. Ali ubrzo nam se vraća lepo vreme, tačnije pravo letnje, a detaljnije o tome pirčao je meteorolog Nedeljko Todorović u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

Meteorolog se osvrnuo na košavu koju smo osetili:

- Košava je počela juče, s tim da je dobijala na brzini u toku noći, a potrajaće do sutra. Normalno, kada kažem košava, to je jugoistočni jak vetar koji je prvenstveno vezan za tzv. košavsko područje. Dakle, to je od Đerdapa, Golupca, pa čitava Vojvodina, Pomoravlje, Stig, područje Beograda, deo Šumadije i eventualno deo Valjeva i Šapca. Izvan tog područja na zapad košava ne duva jer nema dovoljnu brzinu.

Potom je izneo jačinu vetra kojeg osećamo:

- Po definiciji košava je jak jugoistočni vetar, a to znači da mora da ima brzinu maksimalnu od 11 metara u sekundi ili 40 kilometara na čas, a u Beogradu ona sada dostiže brzinu i do 60 kilometara na čas, a u Južnom Banatu negde između 90 i 100 kilometara na čas.

