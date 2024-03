TRI SAOBRAĆAJNA PRAVILA KOJA NIKAKO NE BI TREBALO PREKRŠITI: Kazne mogu biti paprene, bolje pripazite šta radite

UKOLIKO vozite neregistrovan automobil, rizikujete kaznu od bar 10.000 dinara, ako se parkirate tamo gde nije dozvoljeno, možete biti kažnjeni sa 25.000 dinara, a koliko će vas koštati ukoliko regularno parking mesto zaboravite da platite, zavisi od toga u kom gradu Srbije ste se zatekli.

Vozila se ostavljaju na trotoarima i zelenim površinama

Reč je o čestim saobraćajnim prekršajima, iako kazne za njih nisu nimalo blage. Za vožnju u neregistrovanom vozilu i parkiranje vozila tamo gde mu nije mesto, kazne su univerzalne za celu teritoriju Srbije, ali za neplaćanje javnog parkinga zavise od grada do grada.

Kazne za neregistrovano vozilo

Da biste uopšte bili u saobraćaju neophodna je registracija vozila, a minimalna kazna za upravljanje neregistrovanim vozilom, kako je propisao Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZBS), iznosi 10.000 dinara, a novčane kazne za ovaj prekršaj rastu kako se vreme od poslednje registracije produžava.

Kazna tako iznosi 10.000 dinara ukoliko je od isteka registracije prošlo 30 dana

Kazna od 20.000 dinara je propisana ukoliko je od poslednje registracije prošlo više od 60 dana

Minimalna kazna za vožnju neregistrovanog vozila iznosi 10.000 dinara

Međutim, još oštrije kazne slede vozaču koji se nađe za volanom automobila koji uopšte nije upisan u jedinstven registar vozila, zato što je ili odjavljen ili nikada nije ni registrovan. Ta kazna se kreće u rasponu od 20.000 do 40.000 dinara, ali može biti zamenjena i zatvorom do 30 dana, uz 6 kaznenih poena i zabranu vožnje od najmanje 3 meseca.

Važno je da vlasnici automobila znaju da nakon isteka registracije ne postoji nikakva tolerancija za vožnju neregistrovanog vozila, jer u ZBS precizno stoji sledeće: “Motorno i priključno vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu nakon isteka roka važenja registracione nalepnice”.

Kazne za nepropisno parkiranje

Poput kazni za vožnju neregistrovanog vozila, i kazne za nepropisno parkiranje regulisane su ZBS, “uniformisane” su za svaku lokalnu sredinu s obzirom na to da ih izriče saobraćajna policija MUP-a, ali njihov iznos zavisi od toga gde je nepropisno parkirano vozilo zatečeno, pa na osnovu toga kreću se od 5.000 do 25.000 dinara.

Najblaže kazna od 5.000 dinara predviđena je za slučajeve gde je vozilo parkirano na trotoarima, gde se ne ometa mnogo kretanje pešaka ili u sporednim ulicama. Pod nepropisno parkiranje čija kazna iznosi 5.000 dinara, kako je definisano ZBS, spadaju i sva vozila koja se budu kretala, zaustavljala ili parkirala pored i oko stambenih i poslovnih zgrada, te u okviru i između blokova stambenih i poslovnih zgrada.

Najdrastičnija kazna za nepropisno parkiranje iznosi 25.000 dinara

Kazna od 15.000 dinara predviđena je za parkiranje vozila na travnjacima, drvoredima i drugim zasadima, zelenim površinama duž obala reka i drugih vodenih površina, pošumljenim terenima i rekreacionim površinama, kao i na zelenoj površini u javnom korišćenju.

Konačno, najdrastičnije kazne od 25.000 dinara su pripisane kada je vozilo parkirano na pešačkom prelazu, žutoj traci i tramvajskim šinama.

Kako pričaju saobraćajci, u praksi se najčešće izriču one minimalne kazne od 5.000 dinara, a i ta globa, kao i ostale propisane kazne za nepropisno parkiranje, može biti prepolovljena ukoliko je vlasnik vozila plati u roku od 8 dana.

Kazna za neplaćen parking nije svuda ista

Što se tiče kazni za neplaćanje parkinga tamo gde je to dozvoljeno, odnosno na obeleženim parkiralištima, one zavise od grada do grada i u nadležnosti su lokalnih JKP koja imaju uslugu parking servisa.

Te kazne se kreću u rasponu od 1.000 do 1.800 dinara, u onim lokalnim samoupravama gde ne postoji mogućnost da globa bude prepolovljena ukoliko se plati u roku od 8 dana. U opštinama i gradovima gde ta mogućnost postoji, s druge strane, kazne za neplaćanje parkinga u najvećem broju slučajeva idu i preko 2.000 dinara.

U Beogradu, na primer, kazna za neplaćanje parking mesta ili prekoračenje vremena parkiranja iznosi 1.870 dinara. Vozačima u glavnom gradu ostavljena je mogućnost da ukoliko taj ceh namire u roku od 8 dana, kaznu plate upola manje – 935 dinara.

