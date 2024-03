OD CETINJA, DO CRKVE NA LIMANU: Nesvakidašnja beseda Bojana Panaotovića,direktora KCNS na "Antićevim danima" (VIDEO)

NA svečanoj ceremoniji dodele Godišnje nagrade „Miroslav Antić“ pesniku Selimiru Raduloviću za knjigu „Zapisom na stubu, jerusalimskom“, direktor Kulturnog centra Novog Sada Bojan Panaotović je preporučio nagrađenu knjigu svim generacijama.

Foto KCNS

Zatim je "povezao" Cetinje i Novi Sad i naglasio značaj izgradnje budućeg hrama Svetih mučenika bačkih u novosadskom kvartu Liman, u neposrednoj blizini mesta gde su fašisti pre 82 godine ubili i bacili u zaleđeni Dunav 1.300 Srba, Jevreja i Roma.

- Najtoplije preporučujem knjigu „Zapis na stubu, jerusalimskom“ uvaženog laureata Radulovića. Apelujem i na stare, i na sredovečne i na mlade da pročitaju ovu knjigu jer posle nje neće ostati isti. Kada uzmete ovu pesničku zbirku u ruke, videćete da je i sam početak biografije impresivan: „Selimir Radulović rođen je na Cetinju...“, glasi početak. Svi smo mi rođeni na Cetinju – tamo gde je kolevka srpstva, gde je štampana prva knjiga u Južnih Slovena, tamo gde i danas stoluje vladika Rade, otac svih pesnika Petar Petrović Njegoš – tamo smo se svi rodili - rekao je Panaotović.

Dodao je da se Podno Cetinja s rodio i serdar Janko Vukotić, komadant Mojkovačke bitke, tamo gde je i Danilo Kiš smatrao da mu je najmanje pola otadžbinete da je mnogo mutnih voda i bratomržnje, ali da je sve to prolazno jer - slavna i velika dela ostaju.

- A kada već o tome govorimo, evo jedne paralele. Jedna od najlepših plaža na Budvanskoj rivijeri je Perazića Do, povrh koje se nalazi manastir Reževići. Turisti sa najvećim respektom obilaze ovu bogomolju, i strani i domaći, pristojno odeveni čak i kada pođu s plaže. Ako je negde mesto bogomolji SPC i Memorijalnom centru, onda je to tamo pored Štranda u Novom sadu gde se racija dogodila.... Beskrupulozna je laž da 279 građana, naših sugrađana i komšija koje cenimo, mogu biti merilo i lakmus jer se protive izgradnji crkve na Limanu. Misija naše generacije je da otrgnemo od zaborava mučenike srpske, jevrejske i romske koji su stradali u Novosadskoj raciji, a to će se najbolje postići izgradnjom crkve koju je i gradonačelnik Milan Đurić podržao. Sve to itekako ima veze i sa „Zapisom na stubu, jerusalimskom“ - zaključio je Panaotović.