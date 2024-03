NA MATURSKO VEČE SE MOŽE I SA 300 EVRA: Završni razredi srednjih škola i gimnazija spremaju se za proslavu

GROZNICA maturske večeri uveliko trese đake četvrtog razreda srednjih škola i gimnazija, iako je do te svečane večeri kojom se obeležava ulazak u sasvim novu životnu fazu ostalo tri meseca.

Foto Profimedia

Ponude hotela koji organizuju jedan od najvažnijih događaja u životu odavno pristižu, a kako nam kaže otac jedne gimnazijalke, sve je već "planulo", pa se odeljenje njegove kćerke ovih dana "jedva uglavilo" i to u hotel na Novom Beogradu, koji je već dugo prvi na spisku želja onih koji slave maturu.

Mesto za proslavu biraju učenici, a kako nam kažu u školama, hotel koji je među najskupljima gotovo uvek je i najtraženiji. Procedura oko organizacije izgleda ovako: ponude stižu od hotela, dostavljaju se đačkom parlamentu koji o njima glasa i odlučuje. Savet roditelja je upoznat, ali konačnu odluku donose učenici - ipak oni imaju 18, 19 godina i mogu sami o tome da odlučuju. Izbor obično padne veoma brzo.

A kako izgleda biranje ponuda priča nam jedna gimnazijalka.

- Predstavnici đačkog parlamenta obiđu više hotela, tamo nas lepo dočekaju i uz posluženje prokažu nam prezentaciju i šta sve nude. Oni su spremni i u školu da dođu i predstave prezentaciju. Nakon što razmotrimo nekoliko ponuda izaberemo najbolju - kaže nam ova devojka.

Pošto deca vole mesta na dobrom glasu, i cene su u skladu sa tim, pa onda i roditelji treba da se spreme na ozbiljan trošak. Tako se za maturski bal u popularnim hotelima mora izdvojiti od 9.000 do 10.999 dinara, a to znači i da su cene za 10 do 20 odsto više nego prošle godine. Olakšavajuća okolnost je što plaćanje može i na rate.

Foto: Profimedia

Objašnjavajući šta sve "ulazi" u tu cenu, u jednom prestoničkom hotelu navode:

- Maturanti imaju švedski sto, neograničen broj bezalkoholnih i tri alkoholna pića - prvo piće dobrodošlice, drugo po izboru i treće je šampanjac. Tu je i domaćin, voditelj, živa muzika, sviraju dva orkestra, di-džej sa izborom aktuelne muzike.

Napominju da postoje i gratis mesta i to za direktora škole, njegovog pomoćnika i za razrednog starešinu, a učenici imaju po jedino gratis mesto po odeljenju i gratis mesto za jednog od blizanaca ukoliko ih ima u odeljenju.

Ovo je samo uvod u troškove, jer maturanti treba i lepo da se obuku, za devojke mora da se kupi haljina, cipele, tašna, možda i nešto od nakita... One žele i profesionalnu šminku i frizuru. Dečacima - cipele, češće patike, i uglavnom košulja i cipele, jer se ređe odlučuju za odelo.

Fotografije i snimci KADA je reč o fotografisanju, hoteli dozvoljavaju da maturnati prave privatne fortogafije, ali ne mogu da dovedu profesionalnog fotografa, jer svaki hotel ima svog. Hotel školi poklanja foto-alabum sa slikama razreda i profesora, a razrednim starešinama sliku razreda. Maturski balovi se snimaju, a snimci postavljaju na YouTube kanal hotela gde se mogu pogledati.

Koliko će to da košta zavisi od budžeta koji roditelji mogu da izdvoje. Sasvim lepo i dečaci i devojčice mogu da se "srede" za maturu i sa 200 do 250 evra, ali neki će izdvojiti minimum 50.000 dinara, kako su nam rekli roditelji.

Jedna gimnazijalka, koja uveliko "traga" za balskom spremom, pojašnjava nam:

- Haljina košta bar 100 evra, a ima ih i za 1.000 i više evra, cipele mogu da se nađu za manje od 100 evra, kao i torba. Ko hoće brendirano za sve ovo treba da izdvoji i po nekoliko hiljada evra. Za šminku je potrebno još minimum 40 evra, a u trošak svakako teba uračunati i plaćanje alkoholnih pića u hotelu koja nisu uračunata u cenu, s tim što hoteli daju popust na ta pića, pa nisu standardne hotelske cene nego kao u prosečnom kafiću. Naravno, posle proslave ide se na "after" a koliko to košta zavisi od mesta na koje se ide.

Treba napomenuti da roditelji muških naslednika izdvajaju manje, jer se oni mnogo ne "kinđure", pa su im potrebni samo odelo i cipele - što može da se pazari i za 200 evra. Ali, ako sin hoće firmirano odelo, a roditelji to mogu da mu priušte, potrošiće bar 1.200 evra za to.

Foto I. D. S.

Da proslava maturskih večeri nikada nije bila jeftina, kaže nam Aleksandar Markov, predsednik Foruma beogradskih gimnazija.

- To je prilika da ljudi koji se bave organizacijom tih događaja zarade, pa su cene uvek bile visoke - kaže nam Markov. On napominje i da deca vole ekskluzivne hotele, pa su i cene u skladu sa tim.

Takođe, treba napomenuti da đaci koji završe trogodišnje škole ne daju ovoliko noivca za maturske večeri, jer u te špkole idu deca siromašnijih roditelja. Ovoj deci odlazak po hotelima je preskup, oni se većinom organizuju u nekom svom aranžmanu, iznajme kafić ili neki sličan prostor, i zajedno obeleže kraj školovanja, jer je tako mnogo jeftinije.