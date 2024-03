Razmišljate o kupovini stana u Beogradu na proleće? Ovu ponudu ne smete propustiti!

ZA SAMO 3.033 evra po kvadratu, dobijate jedinstveni životni stil u blizini najatraktivnijih mesta u gradu

Foto: Promo

Proleće je pred nama, a početak buđenja prirode iz zimskog sna je ujedno idealan trenutak da i vi dođete nadomak praga svog novog porodičnog doma.

Ako ste dosad bili u nedoumici gde da svijete porodično gnezdo i pitali se kako da za uloženi novac ne dobijete samo „četiri zida“, već i potpuno novi kvalitet stanovanja i životni stil, više o tome ne morate da razmišljate. Beograd na vodi je adresa na koju morate da se zaputite ovog proleća, jer vas tamo, pored Save, čeka jedinstvena stambena ponuda koja će ispuniti svaki vaš zahtev.

Najpoželjnija lokacija u gradu

Baš kao što sa dolaskom toplijeg vremena priroda otkriva deo po deo svoje raskošne lepote, tako se već uveliko duž Savske ulice gradi deo po deo novih arhitektonskih bisera ove izuzetno važne saobraćajnice – BW Lumia, BW Eterna, BW Sensa i BW Echo. Prostirući se na mestu gde je nekada bilo nezamislivo da bude išta osim železničkih pruga i nepreglednih kolona vagona, ove zgrade sačinjavaju kvart BW Elements, koji će biti jedno od najpoželjnijih mesta za stanovanje u Beogradu.

Novi kreativno-inovativni centar Ložionica, ka kom će gravitirati svi kreativci ne samo iz Srbije već i čitavog regiona, nalazi se u komšiluku ovog kompleksa zgrada stacioniranih u prvom redu do Savske ulice. Osim što će živeti u srcu kreativne industrije, stanari pomenutih zgrada će za vrlo kratko vreme moći da dođu do bilo koje tačke u gradu zahvaljujući odličnim saobraćajnim vezama. Kod Ložionice će biti izgrađena prva metro stanica u Beogradu na vodi, a ukoliko požele da se odvezu sami do određene destinacije, sa jedne strane je Savska, a sa druge će se nova saobraćajnica – Ulica Luke Ćelovića, koja će se pružati paralelno sa Bulevarom Vudroa Vilsona.

Nedaleko odatle, stanare očekuju sveže voće i povrće u novoj, poluotvorenoj pijaci, ali i Sava Promenada, i Galerija sa brojnim kafićima, restoranima i prodavnicama. Do svih ovih destinacija može se stići pešice, za najviše nekoliko minuta, tako da će stanarima BW Lumia, BW Eterna, BW Sensa i BW Echo bogata šoping, gastronomska i ponuda zabave biti praktično nadohvat ruke.

Kako je ovaj kvart Beograda na vodi prevashodno dizajniran po merama porodice, stanari će u neposrednom okruženju imati na raspolaganju i Savski park. Na sportskim terenima, dečijim igralištima i negovanim travnjacima, mališani i njihovi roditelji stvaraće najlepše porodične uspomene.

Jedinstvena prolećna ponuda

Ako sve ovo imate u vidu, onda vam je jasno da je upravo sada pravo vreme za kupovinu nekretnine u ovom mirnom kvartu, tik uz Savsku ulicu. Trenutno je u ponudi nova prolećna kolekcija stanova po ceni već od 3.033 evra po m2 (bez PDV-a), što je odlična prilika ne samo za kupovinu novog stana već i za investiranje. Dosadašnji trend povrata investicije u Beogradu na vodi pokazao je da vrednost kvadrata raste čak pet odsto na godišnjem nivou.

Da li već zamišljate sebe i svoju porodicu u osvetljenom, funkcionalnom trosobnom stanu, sa terasom na kojoj uživate u prolećnim zracima sunca i pogledu na zelenilo? Baš jedan takav stan, od 89 m2, može da bude vaš za samo 269.898 evra (bez PDV-a).

Bilo da ste u potrazi za idealnom simbiozom mesta za život i rad ili tražite porodičnu oazu mira, Beograd na vodi je prava adresa za vas. Dovoljno je da se registrujete na sajtu belgradewaterfont.com i sačekate da vas kontaktiraju prodajni savetnici, koji će vam predstaviti kompletnu prolećnu ponudu stanova u najmodernijem naselju u Srbiji i pomoći vam da odlučite kako i gde da usidrite svoj porodični brod.