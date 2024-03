KISIĆ NA KOPAONIK BIZNIS FORUMU: Značajno se promenila uloga žene poslednjih decenija (VIDEO)

DARIJA Kisić, ministarka za brigu o porodici i demografiju, poručila je danas na Kopaoniku, gde učestvuje na Biznis forumu, da se uloga žene značajno promenila u poslednjih nekoliko decenija.

Kako je rekla, proučavala je strategiju u Emiratima, koja podrazumeva da u ne tako dalekoj budućnosti prosečan životni vek bude preko 100 godina.

- Uzrasna struktura u našoj zemlji je 90-ih godina bila takva da je stanovništvo starije od 65 godina bilo manje od 10% zastupljeno. Danas je svaki četvrti stanovnik naše zemlje stariji od 65 godina i s obzirom na to da to spada u kategoriju stanovnika koji nisu radno aktivni, jasno je da se taj podelak povećava - istakla je Kisićeva.

Ministarka je govorila i o stopi fertiliteta koja se odražava na demografsku sliku, sa makroekonomskim efektima i na tržište rada.

- Značajno se promenila uloga žene poslednjih decenija. To što je stopa fertiliteta smanjena je jednim delom posledica i što su žene sve školovanije. Poslednjih godina, ako gledate strukturu po polu onih koji diplomiraju 2/3 su žene. Jasno je da ne želimo da se odreknemo naše uloge kao majke, i želimo da se rađa što više dece. Ali to pomeranje udesno starosne kategorije rađanja dovelo je do toga da je manja stopa fertiliteta - rekla je ona.

Prema rečima ministarke danas je i mnogo manja nezaposlenost žena.

- Rađalo se više, ali je bila ogromna stopa nezaposlenosti. Nekako bih podstakla i poslodavce da daju sve veću ulogu ženama. Nekako nam se čini da su nam puna usta reči 'da žena je stub države' ali nekako tako značajan broj poslodavaca se odluči da baš ženama da te najistaknutije pozicije u preduzećima - zaključila je Kisićeva.

