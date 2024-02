SUTRA OBLAČNO, VETROVITO I TOPLO: Evo kakvo će vreme biti u narednih sedam dana

U SRBIJI će sutra biti umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, mestimično sa slabom kišom i s najvišom dnevnom temperaturom od 13 do 19 stepeni Celzijusa.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab i umeren, povremeno i jak južni i jugozapadni, u košavskom području jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u planinskim predelima dostizati i udare olujne jačine.

Jutarnja temperatura iznosiće od 5 do 13, a najviša dnevna od 13 do 19 stepeni. I u Beogradu sutra umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, povremeno sa slabom kišom. Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni.

Jutarnja temperatura u glavnom gradu iznosiće oko 13, a najviša dnevna oko 17 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do subote, 2. marta, zadržava se umereno do potpuno oblačno i toplo vreme za ovaj period godine, u većini mesta od 15 do 20 stepeni i vetrovito sa slabim i umerenim južnim i jugoistočnim vetrom, a u košavskom području i planinskim predelima povremeno i sa udarima olujne jačine.

U nedelju mestimično sa slabom kišom, dok će početkom sledeće sedmice kiša biti retka pojava.

Od četvrtka pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom.

