SLEDI NAGLI PREOKRET VREMENA: Kiša i sneg u narednih sedam dana

U SRBIJI će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti umereno do potpuno oblačno i suvo.

Foto: Novosti/Tanjug

Prolazno naoblačenje zahvatiće posle podne severne i zapadne krajeve, a krajem dana i u toku noći proširiće se i na ostale delove zemlje, uslovljavajući slabu kišu, uveče na severu i zapadu, a tokom noći ka utorku i u ostalim krajevima.

U planinskim predelima južne Srbije u toku noći sa slabim snegom.

Vetar slab i umeren južnih pravaca, uveče i tokom noći u skretanju na zapadni i severozapadni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od minus dva do četiri

Najniža temperatura od minus 2 do 4 stepena, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni Celzijusa.

U Beogradu umereno do potpuno oblačno i veći deo dana suvo, a slaba kiša se očekuje uveče i u toku noći ka utorku.

Vetar slab i umeren južnih pravaca, uveče u skretanju na zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 2 do 4 stepena, najviša dnevna oko 13 stepeni Celzijusa.

U sledećih sedam dana promenljivo

U Srbiji u sledećih sedam dana promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i mestimično slabe, kratkotrajne kiše, koja će biti izvesnija u utorak, subotu i početkom naredne sedmice.

Prognoza za naredna tri dana

Utorak

Umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, dok je u višim planinskim predelima moguć slab sneg. Na severu suvo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 6 stepeni, a najviša od 10 do 14 stepeni.

Sreda

Umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar uglavnom slab, zapadni i severozapadni, posle podne u skretanju na južni. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, a najviša od 10 do 14 stepeni.

Četvrtak

Promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Vetar umeren, južnih pravaca, krajem dana u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od -1 do 6 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni.

