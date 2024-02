HLADNO JUTRO I SUNČAN DAN: Vremenska prognoza za subotu, 17. februar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Pretežno sunčano sa slabim južnim i jugoistočnim vetrom i temperaturama od minus tri do 16 stepeni.

Uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje tek ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom.

VREME U BEOGRADU

U glavnom gradu jutro hladno, na širem području grada sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana pretežno sunčano.

Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, a temperatura će biti od jedan do 16 stepeni.

U toku noći prolazno naoblačenje uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U nedelju prolazno naoblačenje sa slabom kratkotrajnom kišom, uz skretanje vetra na severozapadni pravac. Najniža temperatura od -2 do 6, a najviša od 11 do 14 stepeni.

Od ponedeljka umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 10 do 13 stepeni.

U utorak ponegde sa slabom kišom i to uglavnom na zapadu i jugu zemlje, dok će na planinama padati slab sneg.

