TRI VEKA VAZNESENJA: Dr Stojkovski povodom jubileja hrama u Subotici (VIDEO)

SRETENjE, odnosno Dan državnosti Srbije, državni praznik, praznuje se 15. i 16. februara. Neradni dani "padaju" u četvrtak i petak, što posebno raduje đake, s obzirom na to da će imati mini-raspust koji će trajati do ponedeljka, ali i sve one koji tih dana ne rade, pa će zajedno sa subotom i nedeljom imati lep produženi vikend.