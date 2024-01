"ZEVS" IZ AFRIKE OD OVOG DATUMA DRASTIČNO DIŽE TEMPERATURU: Biće najtoplije u poslednjih 30 godina

MOĆNI anticiklon "Zevs" stiže iz Afrike i u narednim danima će se proširiti na veći deo Evrope i stiže do Srbije.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

"Zevs" će svoje pipke najpre ispružiti na jugozapadu kontinenta, a posle će se proširiti nad zapadnom, srednjom i severnom Evropu.

Meteorolozi navode da je anticiklon "Zevs" toliko moćan da može da nadjača zimu pa sledećih desetak dana zaboravite na debele jakne, i to pogotovo u Dalmaciji, gde će temperature ići i iznad 16 stepeni.

Nazvan je Zevs jer prema grčkoj mitologiji taj bog može da upravlja vremenom.

Radi se o suptropskom anticiklonu koja zimi donosi temperature iznad proseka za ovo doba, pa hladnoće sigurno neće biti do kraja januara, a nećemo je videti ni u prvim danima februara.

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). od četvrtka će u Beogradu maksimalne dnevne temperature biti devet stepeni Celzijusa, dok se prvog dana vikenda očekuje do 13 stepeni u prestonici i 14 u Kragujevcu.

Sam početak februara će biti topliji od proseka sa odstupanjima u temperaturama od tri do šest stepeni.

Prema sadašnjim prognozama sam početak februara biće topliji od proseka sa odstupanjima u temperaturama od tri do šest stepeni. Generalno druga polovina meseca, dakle od 15. do 29. februara, biće hladnija sa čestim padavinama i tada možemo očekivati povremenu pojavu snega i u nižim predelima, a temperature će biti srednje februarske sa maksimalnim od sedam do deset stepeni, srednje dnevne od dva do pet stepeni.

Te temperature su za jedan stepen iznad tridesetogodišnjeg klimatološkog proseka. Prognozira se količina padavina iznad višegodišnjeg i opseg količine padavina biće od 40 do 80 mm na mesečnom nivou.

BONUS VIDEO: ZAVEJAN AUTO-PUT KOD RUMSKE PETLjE - Kilometarske kolone u smeru ka Zagrebu

(Kurir)