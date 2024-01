SNEŽNO JUTRO I MINUS: Evo gde će danas biti "prolećno vreme" i kakvo nas vreme očekuje za vikend

TOKOM današnjeg jutra biće oblačno na istoku i jugu Srbije sa malo kratkotrajne kiše ili snega. Tokom dana u svim krajevima suvo sa sunčanim periodima uz malu do umerenu oblačnost i toplije od proseka.

Foto: Tanjug

Prema vremenskoj prognozi RHMZ-a, više sunčanih sati biće na severu i zapadu Srbije. Uveče naoblačenje sa severozapada donosi prolaznu kišu u noći ka suboti koja se premešta od severa ka jugu. Vetar umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan.

Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna od 7°C do 12°C. Uveče kiša na severu i zapadu Vojvodine i premešta se ka jugu. Temperatura u 22 sata od 3°C do 6°C.

Vreme u Beogradu

Sunčani periodi uz malu do umerenu oblačnost. Uveče naoblačenje sa kišom u noći ka suboti. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 3°C u centru, a maksimalna do 10°C. Uveče suvo, a nakon ponoći kiša. Temperatura u 22 sata oko 6°C.

Vreme narednih dana

U subotu ujutru na severu Srbije razvedravanje, a u centralnim, istočnim i južnim predelima oblačno sa slabom kišom, susnežicom i snegom pre podne. Padavine prestaju po podne, ali će ih ponovo biti u noći ka nedelji. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini vrlo jak. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 5°C do 9°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 č. od 0°C do 4°C.

U nedelju hladnije, na severu Srbije suvo i promenljivo oblačno, a u ostalim predelima oblačno sa susnežicom i snegom povremeno. Maksimalne dnevne temperature u rasponu od 3°C do 7°C. Prvih nekoliko dana iduće sedmice suvo, ujutru mraz i ponegde magla, a tokom dana sunčani periodi i dnevna temperatura u postepenom porastu.

