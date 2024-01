SJAJNA BUDUĆNOST ZA PRDC! Nakon Abu Dabija, Željko Mitrović najavio odlazak na sajam u Saudijsku Arabiju: Širimo se na najznačajnije tržište

U ABU DABIJU se održava najveći bliskoistočni sajam bespilotnih letelica Umex, na kojem kao jedina privatna kompanija iz Srbije učestvuje i Pinkov istraživački razvojni centar (PRDC). Uspešna saradnja sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata se nastavlja, i doneta je finalna odlluka da PRDC u Srbiji gradi prvu fabriku dronova.

Najveći sajam dronova, bespilotnih letelica i robotike na Bliskom istoku Umex okuplja više od 30 hiljada posetilaca i više od 100 lidera svetske vojne industrije. Među njima je PRDC, koji se u Abu Dabi vratio na velika vrata.

Upravo je izlaganjima na UMEX-u PRDC iskoračio na svetsko tržište, a ovoga puta arapskoj i svetskoj publici predstavili su „Kamikazu odonat“, a iz Abu Dabija, Željko Mitrović najavljuje gradnju prve srpske fabrike dronova.

Na UMEX-u ponovo mnogo lepih vesti i mnogo dobrih odluka. Ali moram da kažem ovo je prvi sajam na kome imamo domaćina. Pre šest meseci potpisali smo ugovor o ekskluzivnom zastupanju PRDC-a, pre svega ovde u Emiratima, to je kompanija Trust i dobar deo posla oni rade. Oni servisiraju veliki broj klijenata tako da je to jedna od velikih razlika i velikih novina u našem poslovanju. Ali ono što je bitno da kapacitete koje stalno spominjem kao problematične, zato što su zahtevi mnogo veći nego što u ovom trenutku možemo da odgovorimo na njih, jer mi smo pre svega razvojno-istraživački centar sa proizvodnim kapacitetima koji su ograničeni, a to se meri sa hiljadu komada različitih bespilotnih letelica godišnje, kada je produkcija u pitanju. Danas smo doneli finalnu odluku sa našim partnerima da ćemo graditi u Srbiji prvu srpsku fabriku dronova koja će godišnje proizvoditi desetine hiljada bespilotnih letelica. A kada kažem to mislim na sve kategorije bespilotnih letelica, i Kamikaze male i Kamikaze velike i Bombrder i Target koji je ovde koliko sam shvatio najtraženiji proizvod PRDC-a u celoj lepezi naših proizvoda. Target će biti prijatno iznenađenje jer nismo očekivali da će toliku pažnju da osvoji. Na stolu je već nekoliko ugovora za Targete – poručio je iz Abu Dabija Željko Mitrović, direktor i vlasnik kompanije Pink Media Group.

Osim Targeta, ono što PRDC na UMEX-u premijerno prikazuje je i Odanot letelica.

Veliko je zadovoljstvo biti opet na UMEX-u, ovo nam je šesti put da predstavljamo proizvode. Za mene je najznačajnija Kamikaza 60 milimetara - naziva Odonat. Mislim da je to privuklo ogromnu pažnju. Taj proizvod je izuzetno značajan, pokrivamo jednu lepezu od Ika Bombardera koji nosi 12 mina od 60 milimetara pa sve do tih malih, najmanjih Kamikaza sa jednom minom od 60 milimetara.

Sa ta četiri proizvoda ovde smo jako dobro predstavljeni od strane naših partnera. Mislim da će biti jako uspešno, da će biti potpisani ozbiljni ugovori i da će biti mnogo posla, a na nama je odgovornost da zaposlimo dovoljan broj ljudi da to zaista i proizvedemo – rekao je Miloš Petrašinović iz PRDC-ja.

Željko Mitrović najavio je i odlazak na još jedan važan sajam, ovog puta u Saudijskoj Arabiji.

Lakše je sada kada imamo partnerski odnos sa zastupnicima i ovde i na celom Bliskom Istoku jer više vremena provedemo u avionima nego na kopnu. Sada čim završimo ovde, bićemo dva ili tri dana u Beogardu i odmah se pakujemo i idemo u Saudijsku Arabiju, u Rijad, na nama veoma značajan sajam, tržište za koje ja duboko verujem da u budućnosti može biti najznačajnije – rekao je Mitrović.

S obzirom na dosadašnje uspehe, nema sumnje da će Željko Mitrović i mladi inženjeri iz PRDC-ja nadmašiti očekivanja i postići sjajne rezultate na inostranim sajmovima u narednom periodu.