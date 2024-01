ZAHVALAN SAM ŠTO JE MARICA IZAŠLA U JAVNOST: Vučić o slučaju majke iz Sremske Mitrovice - "Sutra ću sa njom da razgovaram"

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na obnovi kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra Ložionica, kod nekadašnje okretnice parne lokomotive ispod Mostarske petlje u Beogradu.

Predsednik je, odgovarajući na pitanja novinara, komentarisao i slučaj Marice Mihajlović iz Sremske Mitrovice koja je pretrpela užasno akušersko nasilje, a koje je rezultiralo smrću njene bebe. Predsednik je, komentarišući najavljene proteste, a koje podržavaju i određene opozicione opcije, istakao da ne smatra da su demonstracije adekvatan odgovor na ovakav slučaj.

- Hoću da organizujem demonstracije zato što se neki akušer ponašao užasno, da ja ne ulazim u krivičnopravne stvari, to je na nadležnim državnim organima, ali užasno svakako. Zbog toga da organizujete demonstracije? Pa to onda možete zbog svega. Pa što onda zbog požara ne organizujete demonstracije, zbog saobraćajne nesreće? Je l' to vaš smisao? Nemate ništa da ponudite narodu nego mržnju i ništa više - rekao je predsednik.

Kako kaže, srećan je što je Marica izašla u javnost sa pričom o onome što joj se dogodilo.

- Ja sam zadovoljan zbog jedne stvari. Koliko sam nesrećan i tužan zbog činjenice da se tom detetu i toj majci to dogodilo... Ja sam srećan što je Marica Mihajlović izašla u javnost. Ja ću sutra sa njom da razgovaram i da je primim u Predsedništvu Srbije. I da joj se zahvalim na tome jer je spasla mnogo neke druge dece. Jer će sada svi drugi da budu mnogo pažljiviji, obazriviji. Iako sam siguran da 99,9 posto njih koji rade sa majkama daju sve od sebe, žive za živote i tih majki i te dece, ali uvek imate tih 0,0001 neodgovornih. Ali će sada i ti neodgovorni da shvate da će država da reaguje izuzetno snažno, odgovorno, da shvate da će takve majke uvek imati našu podršku. Pa ćemo i to da smanjimo u budućnosti. Stvarno sam joj zahvalan što je imala snage i hrabrosti da posle tako teške stvari izađe u javnosti i da to govori - rekao je Vučić.

