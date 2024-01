NESTALI DANIJEL VIĐEN SA DVOJICOM MUŠKARACA? Oglasili se uznemireni roditelji vozača kome se gubi trag u Švedskoj (FOTO)

RODITELjI Danijela Ćesala, vozača koji je nestao 16. januara, kucaju na sva vrata kako bi došli do nekakve informacije o sinu.

Situacija je sve teža s obzirom na to da se Danijelu svaki trag gubi na području Švedske, a njihova policija još ne može da reaguje.

Dragutin Ćesal, otac nestalog Danijela, se nada da se njegovi strahovi neće obistiniti.

- Mi smo stariji ljudi, svaki dan zbog pritiska idemo do doktora, nemamo nikakvu informaciju još uvek, a to nas najviše i plaši - započeo je priču Dragutin i dodao. - Moj drugi sin Mario živi u Švedskoj, on nam je javio da je Danijel navodno uslikan sa nekom dvojicom muškaraca, ništa više ne znamo, ne mogu ni da pričam napamet. Nikad se ovako nešto nije dešavalo, po dva meseca je bio na terenu, i uvek se javljao. Glava mi je puna, ne mogu ni da razmišljam, a ja sam pozitivan čovek, držimo se i nadamo se najboljem - rekao je Danijelov otac u nadi da će što pre dobiti dobru vest u vezi svog sina.

Podsetimo, Danijelov prijatelj Todor podelio je vest o nestanku i objasnio da se sa njim čuo pre pet dana oko 21.30 sati kada je sve bilo u najboljem redu. Prijatelji i porodica nestalog vozača uznemireni su najviše zbog toga što švedska policija trenutno ne može ništa dok ne istekne 90 dana, nakon čega bi pokrenuli istragu.

Porodica apeluje da se vest o nestanku Danijela Ćesala što više proširi i da se jave svi koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovom pronalaženju.

