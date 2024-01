ZAKAZIVANJE ZA MAGNET OD FEBRUARA U TRI KLIKA: Evo koje se novine unose u zdravstvo - neke se tiču i lekara

GOVOREĆI o novinama u zdravstvenom sistemu Srbije ministarka zdravlja Danica Grujičić otkrila je i kako će izgledati novi sistem zakazivanja pregleda za magnetnu rezonancu. Ona je najavila i da će se uvesti nagrade i kazne za lekare.

Foto Tanjug

Kako je istakla ministarka Danica Grujičić, sistem za zakazivanje magnetne rezonance treba da zaživi već od 1. februara i biće znatno pojednostavljen.

- Mi smo revidirali oko 7.000 pacijenata, koji su bili na listi čekanja. Govorim za sada samo o Beogradu, od 1. februara će ući i Niš i KC Kragujevac u sistem, a od maja meseca treba u ceo sistem da uđe i KC Vojvodine - objašnjava ministarka Grujičić.

Podsetila je i da je bila ista lista čekanja za onoga ko treba da uradi magnet za šest meseci i za onoga ko treba da uradi za nedelju dana.

- Naši dragi inženjeri, kojima se jako ponosimo, napravili su jedan softver koji će se primeniti za ostale liste čekanja, kojim će rukovoditi Ministarstvo zdravlja. U ovom trenutku ja, ili ekipa koja će pratiti izvršenja, možemo da vidimo koliko je bilo magnetnih rezonanci urađeno do sada u svim kliničkim centrima i svim bolnicama u Beogradu - kaže ministarka Grujičić.

Nagrade i kazne za lekare

- Dešava se, recimo, da pojedini lekari rade od 7 do 7 i urade od 20 do čak 26 pregleda, 24 je optimalno, a drugi rade samo do 1 ili 2 ili 3 sata i urade samo 16 pregleda. Tako da moramo naći načina da ove koji rade kako treba nagradimo, a da ove koji ne rade kako treba kaznimo. Jako veliki broj mladih ljudi je upisao radiologiju, imali smo čak i volonterske specijalizacije, tako da kadra ima - kaže ministarka Grujičić.

U tri klika

Novi sistem zakazivanja magnetnih rezonanci krenuće od februara.

- Od februara moje kolege specijalisti, koji traže bilo koji oblik magneta, ili ako je to konzilijum, oni će da kliknu i da kažu: magnet, zatim će se otvoriti lista čega tačno, klikne se recimo - glava, biće i opcija kada - za tri meseca, šest meseci, nedelju dana... - objašnjava ministarka Grujičić.

Molba pacijentima da jave ako postoji problem sa skenerom

Ministarka Grujičić uputila je molbu građanima da, ukoliko primete neke nepravilnosti u radu vezano za skenere, to i prijave.

- U ovom trenutku, u svakoj bolnici u Srbiji postoji skener. Ja ne mogu da shvatim i da dozvolim uopšte da se ljudi šalju po privatnim ambulantama i da plaćaju preglede, pogotovo onkološki pacijenti. Za njih mora biti mesta i eto prosto molba da i sami pacijenti i udruženja pacijenata da jave ako negde postoji problem - kaže ministarka Grujičić.

Kako je objasnila, softver za zakazivanje magneta moći će da se primenjuje i na skenere.

- Ako se pokvario skener, na primer, u Negotinu, vi ćete zakazati u prvom sledećem - Zaječar, Bor, Majdanpek... Tako da, mislim da je Srbija mnogo učinila na tome da državnim bolnicama budu dostupni aparati. Evo sad će to biti i sa magnetnim rezonancama - kaže ministarka Grujičić za "Pink".

Istakla je i da su zadaci ministarstva i normativi i uspostavljanje kontrole kvaliteta rada. Ministarka Grujičić je navela i da će se raditi na tome da se nabave i nove magnetne rezonance, kao i da se već postojeće osavremene i unaprede.

