VESIĆ O SNEGU I SAOBRAĆAJU: Putevi u Srbiji prohodni, putari dobro uradili posao

MINISTAR građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić ponovio je da su svi državni putevi na teritoriji Srbije prohodni, da su putari uradili dobar posao, da imamo dovoljno putara, mašina i soli da se u svakom trenutku na pravi način interveniše.

On je poručio uredniku portala Nova S koji, kako kaže, direktno optužuje resorno ministarstvo i putare da iznose neistine o posutoj soli, da će sa svojim lažima morati da se suoči na sudu.

Vesić je rekao da je prohodnost negde otežana zato što ima snežnih padavina i da se to posebno odnosi na teritoriju Ivanjice, Čačka, Požege, Zaječara i Valjeva, ali da se saobraćaj svuda odvija. Naveo je da trenutno 1.332 radnika učestvuju u čišćenju snega odnosno preventivnom posipanju soli i da je na terenu 318 mašina kojima se posipaju so i čisti sneg, kao i 364 utovarnih i drugih manjih vozila. Vesić je rekao da postoje 172 punkta JP “Putevi Srbije” od čega se 36 nalazi na auto-putevima.

- Oni su počeli da rade sinoć, preventivno su posipali so. Do jutarnjih sati posuto je oko 320 tona soli, a do sada oko 1.000 tona soli - rekao je ministar.

Naveo je da je za ovu zimsku sezonu nabavljeno oko 87.200 tona soli, a da trenutno na lageru ima 73.520 tona, te da smo apsolutno spremni za nastavak sezone.

Vesić je rekao da su se na putu od Beograda prema Šidu dogodile tri saobraćajne nesreće u nivou petlje Ruma od kojih je prva bila u 8:30 sati kada su u kamion koji se preprečio na putu udarila dva putnika vozila. Druga nesreća se, kaže, dogodila u 9 sati kada se takođe preprečio kamion i došlo do sudara sa četiri putnička vozila kada je, kako je rekao, jedna osoba povređena, dok se treća nesreća dogodila oko 9:20 sati kada je na kamion koji se preprečio naletelo putničko vozilo, a potom je i na autobus koji je zakočio takođe naletelo putničko vozilo. Vesić je rekao da je za sve tri nesreće izvršen uviđaj i da je saobraćaj svuda normalizovan.

Naveo je da se saobraćajna nesreća dogodila i kod mosta Beška kada su na kamion naletela dva putnička vozila i dodao da su u svim slučajevima, osim u jednom, razlog nesreća bile letnje gume koje su koristili kamioni, te podsetio da naš zakon predviđa kazne ukoliko se u zimskim uslovima koriste letnje gume.

Ministar je apelovao na sve učesnike u saobraćaju, posebno u narednih nekoliko dana jer se očekuje nastavak padavina, da ne koriste automobile ukoliko nisu dovoljno iskusni za vožnju u takvim uslovima, da ukoliko koriste automobile oni budu propisno obezbeđeni lancima i zimskim gumama, a onima koji voze kamione da ne kreću na put ukoliko nemaju potrebe za tim, kao i da vode racuna o tome koji su putni pravci zabranjeni za kamione.

- Naš cilj je da u uslovima kada se otežano odvija saobraćaj usled snežnih padavina obezedimo da se saobraćaj bezbedno odvija za sve učesnike u sobraćaju, a to podrazumeva da svi budu podjednako odgovorni - rekao je Vesić i apelovao na medije da prenose uputstva i apele nadležnih kako bi svi učesnici u saobraćaju u svakom trenutku znali koje putne pravce da izbegavaju.

Komentarišući napade izrečene u tekstu objavljenom na portalu Nova S u vezi sa situacijom na putevima, Vesić je rekao da je za taj tekst direktno odgovoran urednik tog portala Mihailo Jovićević.

- Urednik portala Nova S, gospodin Jovićević je direktno odgovoran za taj tekst obzirom na to da ga je potpisala ta redakcija, a ne novinar pošto očigledno nijedan novinar nije spreman da stane iza takve brljitone. Taj tekst direktno optužuje ministarstvo, da mi, kao ministarstvo, lažemo da je do jutra posuto 320 tona soli, a do sada 1.000 tona - rekao je Vesić.

Dodao je da je to neprofesionalno, pokušaj širenja dezinformacija i još jedan direktan pokušaj korišćenja medija za učestvovanje u političkoj kampanji.

- To je nešto zbog čega će gospodin Jovićević od strane ministarstva dobiti tužbu, pa će na sudu dokazivati da li je zaista posuto 320 tona kao što kažemo jer za to postoje dokazi kompanija koje rade na održavanju puteva, kao i izveštaj nadzornih organa i tačno se zna u svakom trenutku koliko je soli potrošeno - rekao je Vesić.

Istakao je da je ružno i bestidno koristiti saobraćajne nesreće da bi se vodila politička kampanja i da bez obzira na to kako je ko politički orijentisan postoje stvari oko kojih se ne vode političke borbe, ali da Jovićević, dodao je Vesić, očigledno misli da može da pravi svoju novinarsku karijeru tako što će lažno optuživati druge zbog čega će dobiti prijavu, pa će se na sudu videti ko je u pravu.

- Ne mogu da ne reagujem u ime skoro 1.400 putara koji danas rade kada neko bezočno laže i kaže da nisu posuli 320 tona soli, a jesu i za to postoje dokazi tako da ćemo o tome da pričamo na sudu jer ti ljudi nisu zaslužili da se na taj način laže o njihovom radu - zaključio je Vesić.

