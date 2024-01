I NA PIJACI ZNAJU DA DVE SRBIJE NEMA Intervju - prof. dr Branimir Nestorović, nosilac liste "Mi - glas iz naroda"

KO poznaje Srbe, zna da su iznenađenja uvek moguća – rekao je prof.dr Branimir Nestorović u izbornoj noći 17.decembra, kada su rezultati sa birališta iznenadili sve – on i njegov pokret „Mi – glas za narod“ osvojili su 13 mandata u Narodnoj i šest mesta u beogradskoj skupštini, i tako za sobom ostavili mnoge političke veterane. Popularnog doktora Nestorovića, pedijatra i profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu javnost je upoznala u martu 2020.godine, kada je na početku pandemije virusa korona postao deo Kriznog štaba. Jedni su ga zavoleli uvek nasmejanog doktora, zbog njegovih optimističnih stavova o životu i zdravlju, dok su ga drugi osporavali govoreći da su neka Nestorovićeva mišljenja teorije zavere.

Foto: D. Milovanović

U intervjuu za „Večernje novosti“, doktor Nestorović otkriva koliko mu se život promenio posle korone, ali i neočekivanog izbornog uspeha.

- Moj život se promenio posle ulaska u krizni štab tokom korone, jer sam odjednom postao prepoznatljiv većini ljudi. Do tad su me znali pacijenti i ljudi koji su slušali moje savete iz oblasti zdravlja. U koroni me je jedan deo javnosti napadao i optuživao za sve i svašta, a drugi su me zavoleli. Sadašnja situacija ima mnogo sličnosti sa tom, a i publika koja me voli ili ne voli dosta se podudara sa stavom ljudi o koroni.



- Kroz medicinu sam shvatio teorije zavere, odnosno da postoji zavera. Da se mnoge bolesti ne leče na dobar način, iako postoje delotvornije terapije od postojećih. Takozvana pandemija kovida bila je događaj koji me je ubedio da iza svega stoji neka organizovana grupa koja diktira naša saznanja, ne samo o bolestima, već i o svetu u kome živimo. Od toga, do zaključka da ista grupa određuje aktere u mnogim zemljama, bio je samo korak.





- Čujemo se ponekad, on ima svoje prioritete. Ponekad popijem piće sa Srđanom, čujem se i sa stricem Goranom. Novak je zreo, stabilan čovek i moja pomoć mu nije potrebna. Ja sam njegov žestok fan.

o Radite li na projektu Tesline vremenske mašine za koju je, kako ste rekli, i Novak bio zainteresovan?



Padovi su važniji od uspeha o Govorili ste kako su najznačajniju ulogu u vašem životu imale majka i baka. Kako su one uticale na vas?



- Naučile su me da je najvažnije biti samostalan svoj i da se odluke donose srcem a ne glavom. Da život čine usponi i padovi, a da su padovi važniji, jer te nečemu nauče. Uspeh je uvek isti, a svaki neuspeh je drugačiji i nauk.

- Projekat je trenutno zamrznut, jer Nole ima svoje prioritete, a i mislim da je sada najvažnije poniziti mrzitelje. Problem je što nema tehničkih nacrta, već samo idejno rešenje. Trebalo bi mnogo eksperimentisanja da se utvrdi da li je ovakav aparaat funkcionalan, prvenstveno za lečenje.- Upravo smo ugasili desetak lažnih profila, od kojih su neke vodili ljudi iz drugih političkih stranaka. Mene to ne pogađa, mislim da je jedino relevantna živa reč, a narod ume da prepozna emociju i iskrenost.





Gitara i Kvaka o Imate li vremena da zasvirate gitaru? Koju pesmu naručujete u kafani?

- Sad kad imam nekoliko kvalitetnih gitara, nemam vremena da sviraam. Ponekad uzmem akustičnu i za sebe otpevušim neku staru stvar, mada ne znam da pevam. U kafani se pevaju narodnjaci, a moja omiljena je i Kvakina „Niko za tebe ne sme da zna“.

- Druga ima bolju potporu sa Zapada i bolji marketing. Prosta anketa na pijacama pokazaće da nema dve Srbije. Postoji jedna Srbija i centar Beograda koji sebe smatra elitom, iako su im se roditelji doselili iz unutrašnjosti, pre dvadesetak, tridesetak godina.- Ravnozemljaši imaju neke argumente za svoje teorije, dok evrofanatici živ isključivo od bajki.- Najpre bismo tražili poništenje Briselskog sporazuma, jer se ne primenjuje više od deset godina. Zatim bismo na Savetu bezbednosti i na Generalnoj skupštini UN tražili sprovođenje Rezolucije 1244. Tužili bismo NATO pakt i neke njegove članie zbog formiranja tzv vojske Kosova i rušenja Rezolucijee 1244, koja izričito zabranjuje službe tzv. Kosova na severu. U međuvremenu bismo blokirali prolaz automobilima sa Kosova, sem sa tablicama Srbije. Maksimalno bismo pomogli Srbe na Kosovu, ekonomski tako što bismo kupovali poljoprivredne proizvode po dvostruko višim cenama od tržišnih. Istovremeno bismo jačali vojnu moć i pripremali se za trenutak rastakanja NATO pakta.- Sve obojene revolucije organizuje „Kanvas“ Srđe Popovića, sa istom ikonografijom i scenarijom. Nisu imali razloga da ga menjaju jer je do sad funkcionisao. Problem je što je svuda primenjen jednom, dok kod nas pokušavaju da ga prodaju dva puta u kratkom periodu. Ima nas koji se sećamo petog oktobra...

o Da li bi pojedini Srbi više voleli Ruse da su nas i oni bombardovali?



- Rusi nas nikad ne bi bombardovali.- Lečenje znamo bar dve godine, uvermektin ili kvercetin sa cinkom. Znamo da je veliki broj ljudi umro zbog primene respiratora i leka remdesivir. Sve je to posledica slepe primene protokola Svetske zdravstvene organizacije. Zato je jedan od mojih prioriteta raskid pandemijskog sporazuma sa njima i vraćanja samostalnosti našem zdravstvu.

o Kako sada izgledan jedan vaš dan?



Moj dan je sasvim običan. Tri dana nedeljno radim u svojoj ordinaciji, a ujutro posle kafe čitam i pišem. Sada imam mnogo više kontakta sa nepoznatim ljudima, koji nešto nude a verovatno i očekuju nešto. Svaki novi pokret ima navalu za novim članovima, i to se mora kontrolisati jer preti da uruši principe zbog kojih je i osnovan.