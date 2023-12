U NOVU GODINU ULAZIMO SA NATPROSEČNO TOPLIM VREMENOM, ALI STIŽE ZAHLAĐENJE: Detaljna prognoza do Božića

SRBIJU je dana zahvatilo pogoršanje vremena, u sklopu snažnog ciklona sa severa i severoistoka Evrope. Ipak, u danima predstojećih praznika, prema trenutnim prognozama, vreme neće biti u skladu sa kalendarom.

Foto: Tanjug

Kišovito i vetrovito vreme u Srbiji nastaviće se i prvog dana vikenda, uz sneg na planinama, a ujutro se na jugu i jugoistoku Srbije pojava snega i ledene kiše očekuje i u nižim predelima.

Već drugog dana vikenda očekuje se sunčanije i toplije vreme, samo još ujutro na severoistoku sa slabom kišom. Maksimalna temperatura biće od 10 do 16°C.

Poslednju sedmicu ove godine obeležiće uglavnom suvo, ali i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Pod uticajem vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana, temperature će biiti znatno iznad proseka.

Maksimalna temperatura tokom pojedinih dana biće i iznad 15°C, u ponedeljak na istoku Srbije i do čak 18°C, a krataće se uglavnom od 10 do 15°C. I vreme će biti uglavnom sunčano, povremeno uz oblačnost. U jutarnjim časovima ponegde se očekuje magla, kao u pojava slabog mraza.

Suvo i relativno toplo vreme očekuje se i 31. decembra, kako tokom dana, tako i u novogodišnjoj noći. Maksimalna temperatura biće od 10 do 15°C, a tokom noći od 5 do 9°C.

Sneg se za sada zasigurno ne očekuju u nižim predelima, a postoji mogućnost da i mnogi planinski predeli budu bez prirodnog snežnog pokrivača.

Prvi dani Nove godine doneli bi i dalje natprosečno toplo vreme, a pojava padavina očekuje se uglavnom na jugu i jugozapadu Srbije.

Nakon toplog prvog januara, u periodu od 2. do 5. januara očekuje se postepeno zahlađenje, uz promenljivo oblačno vreme i tek ponegde uz slabe padavine. Maksimalna temperatura bila bi uglavnom od 5 do 10°C bila bi i dalje u postepenom padu.

Dakle, ono što je zasigurno da ćemo i u Novu godinu pred nama nama ući bez snega i uz natposečno toplo vreme, dok se potom postepeni pad temperature vazduha očekuje prema Božiću, ali za sada ne mož još uvek da se precizira da li se očekuje ono pravo zimsko zahlađenje sa snegom.

Da podsetimo, prošlogodišnju Novu godinu dočekali smo uz pravo prolećno vreme i temperature od 20°C i uz vreme kao usred aprila. Čak su i najviše planine bile potpuno bez snežnog pokrivača, a bez snega je po prvi put u istoriji tokom početka januara ostao i Kopaonik.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj decembra od 2 do 6°C, one će do kraja godine neretko biti i za 10 stepeni više od proseka, a iznad proseka biće i na samom početku januara, uz postepeni pad.

Kada je reč o padavinama, sam kraj decembra obeležiće uglavnom suvo i stabilno vreme, bez značajnijih padavina.

(Telegraf)