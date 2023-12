LISTA ZA 2024: Mišelin dodao pet BG restorana u čuveni vodič

IZBOR restorana u Beogradu obavili su anonimni i nezavisni inspektori koristeći kriterijume iz Mišelinovog vodiča.

Foto: Promo

Čuveni Mišelinov gastronomski vodič napravio je selekciju koja je važila tokom tekuće 2023. godinu za teritoriju Srbije, a u kojem su se našli 17 beogradskih restorana, među kojima i pet novih.

Lokali koji su svojim kvalitetom obezbedili mesto na prestižnoj listi su: Iva New Balkan cuisine, which has retained the Bib gourmand label (excellent price-quality ratio), Bela Reka, Comunale Cafe e Cucina, Ebisu, Enso, Gušti mora, Homa, JaM, Langouste, Legate in 1903, Magellan, Mezerestoran Dvorište, Salon 1905, The Square, Metropolitan Grill, Sky Lounge, Twenty-two.

Foto: Željko Kovačević

Da se gatronomska scena u našoj zemlji razvija, svedoči i proširivanje Mišelinovg vodiča na kojem su se ove godine mesto našli i restorani: Istok, Pinot, Na Ćošku, Klub Knjizevnika i L'Adresse.

Foto: Željko Kovačević

1) Metropolitan gril

Novobeogradski restoran lociran u poznatom međunarodnom lancu hotela Hyatt Regency akcenat stavlja na mediteransku kuhinju.

Kosmpololitsko okruženje, pomešano sa srpskim, balkanskim i orijentalnim detaljima, kao i prefinjeni jelovnik, zadovoljiće sva vaša čula.

Foto: Željko Kovačević

2) Skylounge

Još jedan novitet koji se sa punim pravom našao kao preporuka na najprestižnijoj gastronomskoj listi nalazi se u hotelu Hilton.

Internacionalni ukusi, sklad azijske i mediteranske kuhinje, očaraće i najzahtevnija nepca.



Izbor i ukus ribe, kako tvrdi Mišelinov gastronomski vodič, je "vredan umiranja".

Pored kvalitetne hrane i pića, Skylounge vam pruža i nezaboravan pogled na ceo grad.

Foto: Željko Kovačević

3) Twenty Two

Sudeći po tome što je smešten u srcu prestoničkog grada, na 10. spratu hotela Metropol Palace, ovaj restoran susreće se sa visokim očekivaima koja svojim profesionalnim i kvalitetnim radom ispunjava.

Pored ukusne hrane i "čarobnih" koktela, gosti mogu uživati i u panorami grada od 360 stepeni, pružajući tako potpuni užitak.

