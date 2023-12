ZIMSKA BAJKA STIŽE U SRBIJU!

DUH praznika polako ali sigurno ulazi u našu svakodnevnicu, a za mnoge najlepši period godine biće obogaćen i specijalnim gošćama iz daleke Rusije, Deda Mrazovim unukama - Sneguročkama!

Foto: Promo

Poznate po svojoj lepoti i darovima koje donose, Sneguročke su poznate kao neizostavni deo ruskih bajki, a odlična vest je da one dolaze u Srbiju i to na Gasprom benzinske stanice.

Sneguročke su lepotice od snega, glavne junakinje gotovo svake ruske bajke, koje postoje još od vremena nastanka Rusije.

Devojke iz bajke doneće duh Nove godine svima koji ih ugledaju, a želeći da na poseban način obeleži ovo doba godine kompanija NIS omogućila je svojim posetiocima da uđu u rusku bajku i od Sneguročki dobiju i simbolične poklone.

Dodatno, one će posetiocima podeliti i korisne savete o tome kako mogu u tri jednostavna koraka ostvariti uštede učlanjenjem u program lojalnosti "Sa nama na putu". Ovaj program omogućava korisnicima da ostvare značajne uštede prilikom kupovine goriva, sa mogućnošću uštede do 6 dinara po litru.

Ako se i vi nalazite među onima koji žele da upoznaju unuke Deda Mraza, one vas čekaju na Gasprom benzinskim stanicama na sledećim lokacijama:

- „Bački vinogradi 1“, 13. decembra, od 11 do 17 časova



- „Novi Sad 16“, auto-put Novi Sad ‒ Beograd, 15. decembra, od 11 do 17 časova- „Stari Banovci“, auto-put Beograd ‒ Novi Sad, 16. decembra, od 12 do 18 časova- „Krnješevci“, auto-put Beograd‒Zagreb, 17. decembra, od 12 do 18 časova- „Zmaj 1“, auto-put Beograd‒Zagreb, 18. decembra, od 12 do 18 časova- „Mali Požarevac“, auto-put Niš‒Beograd, 19. decembra, od 12 do 18 časova- „Velika Plana“, auto-put Beograd‒Niš, 21. decembra, od 10 do 16 časova- „Bagrdan“, auto-put Niš‒Beograd, 22. decembra, od 10 do 16 časova- „Nais“, auto-put Beograd‒Niš, 23. decembra, od 11 do 17 časova- „Fontana“, auto-put Niš‒Beograd, 24. decembra, od 10 do 16 časova- „Sokolići 1“, auto-put Beograd‒Čačak, 25. decembra, od 10 do 16 časova