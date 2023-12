DAMNJANOVIĆ: Uvideli smo značajnu ulogu mladih u oblasti prevencije korupcije

DIREKTOR Agencije za sprečavanje korupcije Dejan Damnjanović izjavio je danas da mladi imaju značajnu ulogu u oblasti prevencije korupcije.

Foto: Tanjug/NEMANJA JOVANOVIĆ

- Uvideli smo značajnu ulogu mladih u oblasti prevencije korupcije kroz uključivanje ove teme u vannastavne i fakultativne aktivnosti i programe osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova, a u svemu imamo i podršku krovnih institucija, Ministarstva prosvete i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija - istakao je Damnjanović na međunarodnoj konferenciji "Obrazovanje mladih u funkciji sprečavanja korupcije: Put ka jačanju društvenog integriteta".

Naveo je da je Agencija fokusirana na unapređenje sprovođenja režima prijavljivanja imovine funkcionera, obezbeđivanje procedura za rešavanje sukoba interesa, praćenje finansiranja političkih aktivnosti, uvođenje planova integriteta, sprovođenje obuka o etici i integritetu i druge antikorupcijske preventivne mehanizme sa ciljem smanjenja korupcije.

Foto: Tanjug/NEMANJA JOVANOVIĆ

- Ulažemo značajne napore u ostvarivanje saradnje sa svim relevantnim međunarodnim akterima u oblasti suzbijanja korupcije, a o rezultatima rada redovno izveštavamo kako Evropsku komisiju, tako i druge međunarodne organizacije poput Saveta Evrope, Ujedinjenih nacija i drugih - rekao je Damnjanović i izrazio posebnu zahvalnost misiji OEBS u Srbiji.

Pored navedenih antikorupcijskih mehanizama, prema rečima Damnjanovića prepoznata je i važnost uvođenja teme prevencije korupcije u sve nivoe obrazovanja mladih ljudi u našoj zemlji. Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović istakla je da je veoma važno što će se govoriti o značaju obrazovanja mladih u funkciji sprečavanja korupcije.

- Smatram da borba protiv korupcije mora biti tačka koja će ujediniti najveći broj dobronamernih građana svake sredine i svi treba da budu svesni svoje uloge i odgovornosti u ovom zadatku - rekla je Đukić Dejanović i dodala da je prepoznavanje korupcije i borba protiv nje zajednički posao kako pojedinaca, tako i inistitucija.

Ministarka je naglasila da kroz programe škola i različite vannastavne aktivnosti učenici već imaju izvesnu priliku da se informišu o ovoj temi i da razgovaraju o svim aspektima korupcije.

- Uključivanje antikorupcijskog obrazovanja u planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja ima za cilj jačanje prevencije korupcije u radu sa mladima u okviru i formalnog i neformalnog obrazovanja - rekla je Đukić Dejanović.

Foto: Tanjug/NEMANJA JOVANOVIĆ

Suzbijanje korupcije, prema rečima ministarke, doprinosi promovisanju transparentnosti, jačanju odgovornosti, integriteta i negovanju kulture koja odbacuje korupciju kao bilo kakav model za nešto čemu mlad čovek treba da teži.

- Želim da istaknem dosadašnju dobru saradnju Ministarstva prosvete, Agencije za sprečavanje korupcije i OEBS-a kada je reč baš o ovoj temi. Nastavićemo sa zajedničkim aktivnostima kako bismo sproveli naš zajednički cilj, a to je sprečavanje korupcije - istakla je ona.

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović podsetila je da postoji 17 ciljeva održivog razvoja koje su donele UN i istakla da tema borbe protiv korupcije takođe predstavlja jedan globalni izazov.

- Kada pričamo o korupciji ona je posledica slabog društvenog integriteta, a kada govorimo o društvenom integritetu, govorimo o etičkim i moralnim principima u okviru jednog društvenog konteksta i to obuhvata različite aspekte etičkog ponašanja, poštovanja drugih i posvećenost promovisanju pravednosti i jednakosti u okviru jedne zajednice - rekla je Begović.

Dodala je da etičko ponašanje uključuje i iskrenost i transparentnost i posvećenost da se radi ono što je ispravno, čak i kada smo suočeni sa izazovima i da odgovornost uključuje i odgovornost prema sebi, ali i odgovornost i osjećaj prema zajednici i prema drugima. Istakla je da su izuzetno bitni programi obrazovanja i dodala da ti programi treba da budu prilagođeni novim generacijama koje su navikle na nove tehnologije.

- Veština etičkog donošenja odluka od najmlađih dana pa do univerziteta predstavlja isto jedan veliki izazov na kojem moramo da radimo i ukoliko budemo uspešni naravno i društvo će da napreduje u pozitivnom smeru - rekla je Begović.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić istakao je da se borba protiv korupcije uglavnom gleda sa dva aspekta, preventivno i represivno. "Ovde se prevencija i represija prepliću, jer represija je u stvari jedan vid prevencije, razlozi su vrlo jednostavni", objasnio je Pašalić.

Dodao je da je o korupciji razmišljao kao bolesti zavisnosti i da jednom ko uđe, jednom ko krene u tom pravcu, teško može iz toga da izađe.

- Mladima treba ukazati na to, upravo na to da se ne upuštaju u nešto za šta će im se učiniti da im život čini lakšim ili lepšim, ali su posledice nesagledive - istakao je on.

Šef misije OEBS u Srbiji Jan Bartu istakao je da je misija OEBS-a u Srbiji opredeljena za podršku borbi protiv korupcije u bliskoj saradnji sa našim partnerima u srpskim institucijama i civilnom sektoru.

Korupcija se ne zaustavlja na granicama i kao što su to priznale i prepoznale države OEBS-a, samo sa međunarodnom saradnjom taj problem se može rešiti. Dodao je da je misija OEBS-a u Srbiji u saradnji sa Nacionalnim omladinskim savetom Srbije napravila program obuke kako bi se predstavila borba protiv korupcije mladima i dodao je da je do sada obučeno oko 40 učesnika iz raznih omladinskih organizacija kao i da će se taj rad nastaviti.

U nedelji borbe protiv korupcije koja traje od 9. do 16. decembra će pored Međunarodne konferencije, biti organizovane tribine u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu kao i šahovski turnir "ŠAH-MAT korupciji".