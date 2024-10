VAŽNO UPOZORENJE KARDIOLOGA: Obratite pažnju - Ove navike su glavni uzroci kardiovaskularnih bolesti

KARDIOLOG Tamara Urošević izjavila je danas da su gojaznost, pušenje, alkohol i neke genetske predispozicije ključni uzroci kardiovaskularnih problema kod žena.

Foto Shutterstock

Ona je za televiziju K1 precizirala da se pod genetskim predispozicijama podrazumevaju povišena masnoća, insulinska rezistencija koja kasnije može da pređe u dijabetes, i poremećaj štitne žlezde koja je veoma bitna zbog javljanja aritmija.

Prema njenim rečima, hormoni štitne žlezde direktno mogu da utiču na osećaj preskakanja srca i dodaje da postoji puno faktora na koje možemo da utičemo ako se redovno pregledamo. Ističe da postoje simptomi predznaka infarkta, nespecifični su za žene, a specifični za muškarce.

- Najčešći simptomi infarkta su: osećaj pečenja, žarenja ili paljenja u grudnom košu i bol koji se prenosi na levo rame ili levu lopaticu. To je izuzetno jak bol. Međutim, kod žena može da se javi i u nekoj blažoj formi, a da je zaista infarkt srca, kao što je bol u vratu, vilici, stezanje u celom vratu i ramenima, može doći do mučnine, povraćanja, bola u leđima, preznojavanja, nesvestice i vrtoglavice. Bilo šta što se javi u tom smislu, a da nije često kod žena, uzvičnik je za kardiologa - rekla je Uroševićeva.

Prema njenim rečima u svetu je veći broj muških pušača, ali veći broj žena umire od posledica pušenja, gde se misli i na karcinome i na kardiovaskularna oboljenja.

- Supstance koje se nalaze u duvanu skupljaju koronarne krvne sudove. Oni se nalaze oko srca, tanki su i uski, kada se skupe, to je angina pektoris, a kada se zapuše potpuno, to je infarkt srca. Žensko srce je specifično po tome što su i te koronarke finije, njihova građa je drugačija, i zbog toga spoljni faktori, kao što je pušenje, mogu da dovedu do skupljanja krvnih sudova. Kod muškaraca je najčešće plak koji je napravljen od masnoće i ateroskleroze i on se fizički skuplja, a kod žena imamo funkcionalno skupljanje koronarnih sudova i bukvalno mogu da naprave sebi infarkt. To može da se desi i zbog hormona, stresa, ne samo zbog pušenja - rekla je Uroševićeva.

Prema njenim rečima, u celom svetu se posebna pažnja obraća na žensku kardiologiju, jer je uočeno da poslednjih decenija žene prvi pregled traže da budu kardiološki, jer imaju nespecifične tegobe, kao što su stezanje u grudima, poremećaj u srčanom radu, aritmije, tahikardije i pritisak na grudima.

- U razvoju medicine došlo se do saznanja da, kako žensko srce stari, prolazi kroz mnoge hormonske promene, od detinjstva do starosti. Postoje razlike i u strukturi kardiovaskularnog sistema, srčanog mišića i krvnih sudova između muškaraca i žena, ali je u funkciji najveća razlika. Žene su hormonski zaštićene do menopauze, estrogen ih štiti i potpuno drugačije funkcioniše. Unutrašnjost krvnih sudova stari s menopauzom. Kako oni počinju da se menjaju, plakovi se teže zadržavaju na njima, elastičnost krvnih sudova se menja, ulazimo u neku vrstu hipertenzije i angine pektoris, jer se krvni sudovi skupljaju, postaju krući i krti, i na taj način dobijamo zamaranje, skok pritiska, glavobolju i pritisak u glavi. Sa druge strane, žene su mnogo više opterećene svakodnevnim životom nego što su bile ranije, tako da imaju odgovorne poslove i moraju o sebi da brinu. Samim tim, sa psihološke strane, osećaju veliki zamor i imaju nespecifične tegobe - objasnila je doktorka.

Dodaje i da je trenutno trend u svetu suplementacija hormonima.

- Trebalo bi da se uvede mala doza suplementacije kada žena uđe u menopauzu, ali nije kasno ni kasnije, ako se nisu odlučile odmah. U prvih deset godina mogu da se dodaju hormoni i da imamo benefit od njih - rekla je doktorka.

(Tanjug)

