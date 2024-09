MUČI VAS REZULTAT KRVNE SLIKE? Hematolog otkriva - Povišene, ili snižene vrednosti nalaza nisu nužno loše

KADA se uradi analiza nalaza kompletne krvne slike, često, pogotovo kod starijih osoba, desi se da je neki od parametara ispod ili izvan granice, a da lekar ipak ne smatra da je to problem, niti određuje terapiju.

Za pojedine pacijente ovo je zbunjujuća situacija, jer su ubeđeni da je njihovo zdravlje narušeno.U intervjuu za "Novosti" dr Katarina Marković, hematolog Kliničko-bolničkog centra Zvezdara kaže da su vrednosti parametara krvne slike utvrđeni na osnovu statistike i velika većina se nalazi u navedenom opsegu, ali da vrednosti koje se nalaze na krajevima tog opsega ne moraju da znače da nalazi nisu uredni:

- Ključna je procena lekara, jer on donosi odluku o ozbiljnosti poremećaja, kako na osnovu toga koliko je odstupanje tako i na osnovu ostalih parametara koji se nalaze u kompjuterski određenoj kompletnoj krvnoj slici, odnosno na osnovu korpuskularne konstante poput: MCV, MCHC, MPV ili leukocitarne formule. Minimalna odstupanja se uglavnom prate i tumače zajedno sa ostalim kliničkim nalazima.

o Koji su sve parametri koji daju uvid u kompletnu krvnu sliku (KKS)?

- Kada se određuje KKS, neophodni parametri za tumačenje su leukociti, trombociti, eritrociti i hemoglobin. Ostale vrednosti su tu da nas usmere u kom pravcu će se dalje ispitivanje sprovoditi, i koliko je neki od osnovnih parametra poremećen.

o Šta sve od spoljnih uticaja može da utiče na KKS, i da se zbog toga dobiju netačne vrednosti?

- Vrednost KKS se može uraditi u bilo koje doba dana bez velikog uticaja spoljnih faktora. Obično pacijenti odlaze da vade krv rano ujutru pre obroka, a to je zato što uzimanje hrane i pića može da dovede do porasta koncentracije glukoze, holesterola, proteina, gvožđa i drugih metabolita u krvi, ali to se ne odnosi na parametre krvne slike. Na rezultate pomenutih metabolita u krvi mogu da utiču i višednevna dijeta, neprespavana noć, fizički napor, veći broj cigareta, konzumiranje alkoholnih pića i kafe.

Kontrole o Koliko često bi trebalo da se radi analiza krvne slike? - Različiti poremećaji u KKS zahtevaju različite intervale praćenja i koliko često će pacijenti raditi KKS zavisi od osnovne bolesti. Ali, ako se radi o zdravim ljudima, koji se kontrolišu prventivno, u okviru sistematskog pregleda, dovoljne su kontrole jedanput godišnje.

o Sa kojim narušenim vrednostima kompletne krvne slike se najčešće srećete u praksi?

- Najčešći poremećaj u KKS je anemija (malokrvnost), koju definiše smanjena vrednost hemoglobina. Ukoliko je anemija praćena sniženim gvožđem, tada se ispitivanje usmerava u pravcu otkrivanja uzroka krvarenja. Ukoliko postoji anemija uz uredno gvožđe u serumu ili je broj trombocita i leukocita poremećen, bilo snižen ili povišen, tada je neophodno da se pacijent uputi na pregled kod hematologa. Ipak, ovakvi poremećaji mogu da budu prolazni i najčešće se vrednost leukocita remeti kada je prisutna infekcija. Takođe je broj trombocita podložan padu tokom virusnih infekcija, kao na primer kovida.

o Na šta ukazuje poremećaj eritrocita?

- Stanje kada su eritrociti sniženi i kada je to sniženje praćeno i sniženjem hemoglobina je malokrvnost, odnosno anemija. Najčešći uzrok je svakako nedostatak gvožđa. Kod žena u reproduktivnom periodu najčešći uzrok malokrvnosti su obimni ciklusi. Tada je svakako neophodna konsultacija ginekologa radi procene uzroka takvih ciklusa. Sa druge strane, kod starijih, kada je ova anemija prisutna, treba razmišljati o krvarenju u sistemu za varenje. Tada je uglavnom potrebna konsultacija gastroenterologa.

o A, kada su eritrociti povišeni?

- Ako su eritrociti povišeni i praćeni povišenim hematokritom, tada prvo treba proveriti plućnu funkciju. Ovaj nalaz je čest kod plućnih bolesnika, pogotovu pušača, i to je tzv. sekundarna eritrocitoza. Ukoliko su pluća zdrava, tada treba razmotriti primarno oboljenje kostne srži koje dovodi do povećanja produkcije crvenih krvnih zrnaca.

o Postoje i anemije koje nisu posledica sniženih eritrocita i hemoglobina.

- Pored ove vrste anemije, postoje anemije koje su posledica nedostatka vitamina B12 i folata, i koje se leče nadoknadom ovih vitamina. Postoji i čitava grupa anemija koje su u domenu hematologije i zahtevaju dalje preglede, prvenstveno pregled kostne srži.