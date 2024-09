NIKAKO IH NE IZLAŽITE SUNCU: Farmaceuti otkrivaju 4 saveta o čuvanju lekova i šta da uradimo kada im istekne rok

U OVO doba godine puno je saveta da lekove ne čuvate direktno izložene suncu jer to može da promeni čak i njihov hemijski sastav.

Foto Shutterstock

Međutim, činjenica je da retko ko pravilno čuva lekove tokom cele godine. Opšte je poznato da se medikamenti moraju čuvati na suvom i tamnom mestu, na sobnoj temperaturi, ako nije drugačije propisano i naravno van domašaja dece. Osim ovog pravila, postoje i neka dodatna koja bi trebalo uvažiti. Na primer, neki lekovi se pak moraju čuvati u frižideru.

Dakle, ne ostavljajte lekove bilo gde, pomešane sa šminkom i drugom kozmetikom. Uz navedeno, najbitnije je da ne čuvate lekove sa isteklim rokom trajanja, one koji vam nikada više neće biti potrebni, kao i što nije potrebno da ih gomilate u većim količinama.

Foto N. Živanović

Ovo su ključna pravila za čuvanje lekova:

Originalno pakovanje

LEKOVI treba da se čuvaju u originalnoj ambalaži sa uputstvom za upotrebu. To je jedini način da se tačno zna o kom leku je reč, kao i kako se koristi i do kada važi. Kada je o roku upotrebe reč, nikako ne bi trebalo da se smetne sa uma da je on za lekove u obliku kapi, masti, krema, gelova ili sirupa validan samo ako oni nisu otvarani, a od momenta otvaranja obično traju od deset dana do pola godine. To koliko neki preparat traje posle prvog otvaranja navedeno je na ambalaži samog leka, ali kako ne bi pamtili koliko je od tada prošlo, savet je da uvek na originalnom pakovanju upišete datum kada ste ga prvi put otvorili, a nije naodmet i odmah izračunati i upisati kada će mu isteći rok upotrebe.

Frižider

LEKOVI kao što su insulini, sirupi, kapi, vaginalete i slično čuvaju se u frižideru. Optimalna temperatura za ove medikamente je od dva do osam stepeni, što zanči da nikako ne sme doći do njihovog zamrzavanja, jer oni koji se zamrznu nisu više delotvorni. Greška koja se često pravi je da prilikom čuvanja lekova je ta što se najčešće drže u vratima frižidera. Ovo je pogrešno jer vrata frižidera zbog čestog otvaranja imaju nešto višu temperaturu od samog frižidera. Kako se često sirupi namenjeni deci baš čuvaju u frižideru savet roditeljima je da špric u kome su odmerili lek pre davanja detetu blago zagreju dlanovima, kako bi lek dat detetu bio optimalne temperature. Princip zagrevanja dlanovima možemo iskoristiti i pre primene supozitorija i vaginaleta koje se moraju čuvati u frižideru.

Foto: Free Images Pixabay

Kuhinja i kupatilo

KUHINjA i kupatilo nisu dobra mesta za čuvanje lekova, jer u ovim prostorijama je i jača svetlost a ima i vlage. Usled svetlosti i vlage lekovi mogu da promene boju, postanu lomljivi na najmanji dodir, a u sirupu se pojave gromuljice ili zacementiran talog. U svakom slučaju ukoliko lek promeni prvobitan izgled to je siguran znak da je preparatu istekao rok trajanja ili je nepravilno čuvan.

Foto: Shutterstock

Bez gomilanja

U KUĆNOJ apoteci bi pored redovne terapije (ukoliko je prisutna) trebalo da se čuvaju samo male količine osnovnih lekova sa režimom izdavanja bez recepta koji bi mogli da zatrebaju. To su najčešće tablete protiv bolova, probiotik u slučaju proliva, pastile protiv bolova u grlu, lek za snižavanje telesne temperature i za slučaj manjih nezgoda - antiseptik, mast ili gel za otoke, gaza, zavoj i flaster.