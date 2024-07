OD VEŽBANJA, DO ČOKOLADE: Usvojite ovih sedam navika i sačuvajte svoje srce

BOLESTI srca i krvnih sudova čine skoro 52 odsto svih uzroka smrti u Srbiji, a slična situacija je i u svetu.

Većina o zdravlju ovog vitalnog organa razmišlja tek kada se jave prve tegobe, a mnogi i tada zanemaruju hipertenziju, višak masnoća, početak ateroskleroze. Zato lekari upozoravaju da bi na očuvanje zdravlja srca trebalo misliti pre nego se jave bolesti. Prevencija je ključna, jer u značajnoj meri može da odloži oboljenje.

Stručnjaci su izdvojili ovih sedam ključnih pravila koja mogu da budu od pomoći da sačuvate zdravlje pumpe života:

Vežbajte, srce voli napor

Srce je mišić i njega, kao i svaki drugi mišić, vežbanje čini jačim. Krenite od obične, malo energičnije šetnje, a kasnije pronađite aktivnost u kojoj uživate i koje ćete se dugoročno držati. Srce će vam biti zahvalno.

Prestanite da pušite

NIJE lako ostaviti cigarete, ali vredi se pomučiti. Kriza neće trajati duže od dva-tri dana, za oporavak i čišćenje organizma potrebno je malo više vremena, a ponos što ste se izborili s jednim od najtežih zavisnosti traje doživotno. Kad osetite krizu, samo pomislite kako ste učinili nešto mnogo dobro za svoje srce. A, ako ste nepušač, gledajte da tako i ostane i da se što više klonite duvanskog dima jer je i pasivno pušenje štetno.

Smršajte, pametno i polako

Gubitak kilograma je izuzetno važan za smanjenje rizika od nastanka bolesti srca i krvnih sudova. Za svaki skinuti kilogram srce će vam biti veoma zahvalno jer će se manje trošiti i manje mučiti dok pumpa krv. Ne posežite za brzim dijetama, jer se brzo skinuti kilogrami brzo i vraćaju.

Hranite se zdravo

Losos i avokado su puni zdravih masti koje su dobre za srce, ali ništa bolji od obične i daleko jeftinije skuše, maslinki i maslinovog ulja, koštunjavog voća, belog luka ili paradajza.

Umereno jedite čokoladu

Čokolada doprinosi zdravlju srca, ali samo ako se konzumira umereno. Kakao, ključni sastojak čokolade, ima antioksidante za koje je dokazano da povećavaju dobar holesterol, smanjuju loš holesterol i poboljšavaju funkciju zgrušavanja krvi.

Ne prejedajte se

Iako se ovaj savet prvenstveno odnosi na praznike, a kod nas i na sezonu slava, kada smrtnost od srčanog udara raste zahvaljujući ogromnim količinama hrane koje unosimo, on važi tokom cele godine. Preobilni obroci dovode do toga da se krv naglo sjuri iz srca u sistem za varenje, a to ne valja. Loše je zato što izaziva brži i nepravilan srčani ritam, a on može da izazove ozbiljne probleme. Što je prejedanje češće, to je opterećenje za srce veće, a samim tim i šteta koju mu nanosimo.

Izbegavajte stres

Postoji više od 1.400 biohemijskih odgovora na stres, uključujući porast krvnog pritiska i brži puls. Zato je, kažu lekari, najvažnije naći način da se stres drži pod kontrolom. Iako je ovo, čini se, teže od ostavljanja cigareta, nije nemoguće. Ako ništa drugo, možemo makar da probamo. Dan po dan, pa ni stres više neće biti nesavladiv.