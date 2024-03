VEŽBAMA LEČITE TENISKI LAKAT: Fizioterapeuti predlažu kako da se rešite tegoba

PREKOMERNO korišćenje zgloba lakta bilo zbog kompjuterskog miša, radova u bašti, molerajskog ili frizerskog posla, može da bude uzrok upale poznate kao "teniski" i "golferski lakat".

Foto Shutterstock

Bolovi se u slučaju "teniskog lakta" javljaju sa spoljne strane zgloba, dok "golferski boli" s unutrašnje. Oba stanja se smatraju vanzglobnim reumatizmom. To praktično znači da bolove uzrokuje pokretanje zgloba, a prestaju u stanju mirovanja.

Prva mera lečenja je prestanak aktivnosti koje uzrokuje bol, kao i ultrazvučna terapija uz kreme i gelove koji umiruju upalu. Jedan od načina lečenja je izvođenje propisanih vežbi koje su takođe delotvorne u lečenju ovih najčešće hroničnih nevolja.

Predložene vežbe fizioterapeuti savetuju u borbi protiv "teniskog lakta". Pri njihovom izvođenju trebalo bi da znate da su vreme stezanja mišića, vreme opuštanja i broj ponavljanja elementi doziranja opterećenja. Treba voditi računa da se opterećenje zadrži u stimulativnom nivou i dovede do pozitivne adaptacije muskulature i podrži proces poboljšanja stanja. Ipak, prekomerno izvođenje vežbi može da dovede do pogoršanja tegoba i produžetka

Elastičnost

U sedećem ili stojećem položaju bolnu ruku opružite u laktu i ručnom zglobu ispred tela, dlan gleda nadole. Drugom rukom pritiskajte šaku i prste nadole održavajući opružen položaj lakta. Trebalo bi da osetite umereno istezanje mišića opružača šake i prstiju celom dužinom. U ovom položaju se zadržavajte od 12 do 15 sekundi nakon čega se polako vratite u početni položaj.

Mišićni tonus

Uzmite u bolnu ruku sunđerastu lopticu ili klupko vune i stežite je svim prstima. Stisak zadržavajte tri do pet sekundi posle čega sledi jednako dugačak odmor, ciklus se ponavlja 10 puta zaredom tri do četiri puta dnevno. Drugi deo vežbe je da lopticu stiskate najpre palcem pa potom svakim prstom pojedinačno. Stisak palca sa prstom traje tri do pet sekundi posle čega se prelazi na hvat sledećim prstom. Ovu vežbu ponovite tri do pet serija pritiska svakog prsta.

Vežba snage

Uzmite elastičnu traku i najpre pravite njome otpor dok sa savijenim prstima gurate ruku u polje, a potom otvorite prste i nastavite istu radnju. Vežba se izvodi u sporom ritmu sa osam do deset ponavljanja u seriji.