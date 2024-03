NUSPOJAVE PROIZVODA ZA MRŠAVLJENJE: Britanski "plus sajz" model ukazala na problem sa prepisanim lekom

POZNATI "plus sajz" model Remi Bader je žena kojoj je lekar prepisao lek "ozempik" i on je pogoršao njeno stanje.

Remi ima 27 godina, a nakon što je počela da koristi popularni lek koji su mnogi zloupotrebljavali, istakla je da se njeno stanje pogoršalo, te da je samo imala veću želju za prejedanjem. Prema njenim rečima, dobila je dva puta više kilograma nakon što je prestala da uzima "ozempik", piše "Indipendent".

Ona je u podkastu Not Skinny But Not Fat ispričala kako je tek kasnije shvatila da je taj lek postao "trendi droga", s obzirom na to da je njoj trebao zbog stvarnih problema. Rekla je da joj je lekar preporučio da proba "ozempik" 2020, ubrzo nakon što je dobio odobrenje od Američke agencije za hranu i lekove, jer je ona imala preddijabetes, insulinsku rezistenciju i dobijala je na težini.

Kada je prestala da ga uzima nakon nekoliko meseci, kilogrami su se vratili. Istakla je da je njena glad sad postala mnogo gora i da zato krivi ovaj lek.