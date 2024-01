ČAJ OD LUKA - NARODNI LEK PROTIV PREHLADE: Jača imunitet, ublažava kašalj i reguliše nivo holesterola

STARI lek za saniranje tegoba koje uzrokuje prehlada je čaj od crnog luka.

Foto Shutterstock

Ovaj prirodni "eliksir" protiv prehlade i za ublažavanje kašlja istovremeno jača kardiovaskularni sistem i reguliše nivo holesterola. Njegovu delotvornost potvrdila je i nauka. Dokazano je da ovaj čaj jača imunitet, ublažava kašalj, grlobolju, prehladu i curenje iz nosa.

Sa medom i cimetom

Da biste pripremili ovaj izuzetno delotvoran čaj, u šolju vode dodajte trećinu glavice luka. Kada se luk skuva, procedite čaj i u njega dodajte kašičicu meda i kašičicu cimeta. Sačekajte da se med i cimet rastvore, a zatim popijte čaj. Preporuka je da se popiju tri šolje ovog čaja dnevno.

Sa jabukom i limunom

Za pripremu čaja trećinu jabuke i trećinu glavice crnog ili crvenog luka prokuvajte u šolji vode. Čaj procedite, pa zasladite po želji medom i kada se malo prohladi dodajte limunov sok. Preporuka je da se popiju tri šolje ovog čaja dnevno.

Sa biberom i đumbirom

Stavite šolju vode u lonče da proključa i dodajte naseckanu glavicu luka i dva do tri zrna crnog bibera. Po želji može da se doda i jedan kolut đumbira. Poklopite i pustite da lagano kuva oko 15 do 20 minuta. Nakon toga procedite čaj i popijte ga dok je topao. Ovaj čaj je malo jači i dovoljno je do dve šolje dnevno.