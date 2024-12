POVIŠICOM OD 600 EVRA BRIŠU NEUSKLAĐENOST: Evo kako crnogorski funkcioneri pravdaju povećanje zarada

NACRT izmena zakona kojim se predviđa povećanje funkcionerskih plata na javnoj raspravi je do kraja nedelje.

Dok opozicija, sindikalci i NVO kritikuju ovakvu nameru, u Vladi imaju spremno opravdanje, a to je da pojedini službenici primaju veću platu od rukovodilaca. I zbog tih neusklađenosti, povišicu od 600 evra u proseku dobiće svi, pa i poslanici.

Shodno Nacrtu izmena Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji je na javnoj raspravi do 8. decembra, planirano je povećanje plate 30 odsto javnim funkcionerima. To znači da bi se, između ostalih, povećale plate poslanicima i članovima Vlade i to u proseku za oko 600 evra. Poslanici vlasti ovakvu nameru pravdaju tvrdnjom da trenutno u sistemu zarada pojedini službenici imaju veće plate od rukovodilaca. Poslanica PES-a Jelena Nedović problematizuje to što je usvajanje granskih kolektivnih ugovora praktično izjednačilo primanja hijerarhijski nižih kategorija javnog sektora s višim.

Uvećanje za "čuvare sistema" PROTIV povišice je i većina opozicije. GP URA delimično podržava, ali su najavili amandman. U toj partiji smatraju da plate ne bi trebalo povećati svima, ali da bi direktorima određenih važnih uprava, poreske, policijske i uprave carina, trebalo dati povećanje "jer su to ljudi koji čuvaju sistem".

- Nemoguće je da službenik ili zaposleni u privatnom sektoru kao referent ima veću platu od čoveka koji rukovodi recimo sa 200-300 zaposlenih, a znate da odgovornost rukovođenja podrazumeva potpise i sve ono zašto vi nosite ogromnu odgovornost i sutra odgovarate pred sudom - kazala je Nedovićeva.

Da će se predlog povući nadaju se u Uniji slobodnih sindikata, gde ocenjuju da je povećanje plata javnim funkcionerima rasipanje novca i da bi se time "prevršila svaka mera".

- Pozivali smo civilni sektor da zajednički reagujemo i da ne dozvolimo još veće osipanje novca iz budžeta - poručio je generalni sekretar USS, Srđa Keković.

Da je namera Vlade nepromišljena, smatraju i u NVO sektoru. U Centru za demokratsku tranziciju podržavaju smanjenje razlike između onih s najvišim i najnižim primanjima, ali nisu za povećanje koeficijenata 30 odsto.