TRAŽE SE ODGOVORNI ZA SMRT PORODILJE: Porodica tužila doktorku, tužilaštvo formiralo predmet, ministarstvo utvrđuje odgovornost

VIŠE državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom smrti porodilje iz Ulcinja, Drite Tafa, a ministar zdravlja Vojislav Šimun tvrdi da su preduzete sve mere kao bi se u tvrdila odgovornost svih u lancu koji su lečili preminulu Ulcinjanku. Porodica preminule tvrdi da je za smrt odgovorna doktorica koja je bila na porođaju, te su protiv nje pokrenuli sudski postupak.

I.D.S.

Zbog smrti porodilje, koja je u subotu, nakon skoro dva meseca lečenja preminula, Više državno tužilaštvo formiralo je predmet.

-Tokom izviđaja, prikupljena su obaveštenja od građana i podnet predlog sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici za određivanje ekshumacije, nakon čega će se doneti naredba o obdukciji tela. U daljem toku postupka, nastavićemo da preduzimamo sve neophodne mere i radnje u cilju rasvetljavanja konkretnog događaja, nakon čega će biti doneta odluka u predmetu – saopšteno je iz Tužilaštva.

Pacijentkinja je porođena 13. septembra carskim rezom u Opštoj bolnici Bar, kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja i Kliničkog centra Crne Gore, došlo je do određenih komplikacija, te je porodilja bila na bolničkom lečenju do 20. 9. u KCCG. Nakon rutinske kontrole do koje je došlo kasnije, ona je ponovo primljena u Klinički centar 30.10. zbog urološke procedure.

-Pacijentkinja je poslata u KCCG zbog sumnje da je došlo do podvezivanja mokraćovoda što je izazvalo probleme sa bubrezima. Nakon kontrole, izvršena je procedura stavljanja sonde. Međutim, nakon toga došlo je do pada njenih krvnih parametara, nakon čega je prebačena na odeljenje intenzivne nege i do smrtnog ishoda - objasnio je direktor KCCG Aleksandar Radović.

POSLANICA TRAŽI IZVEŠTAJE Poslanica DPS-a Drita Lola obratila ministru zdravlja sa zahtevom za izveštavanje o radu porodilišta u Crnoj Gori, uključujući broj porođaja i komplikacija za svaku ustanovu. - Zabrinuta gubitkom sugrađanke Drite Tafi i zbog nedoumica civilnog društva i građana u vezi zbrinjavanja u porodilištu u bolnici Bar, danas sam se obratila ministru zdravlja sa zahtevom za izvještavanje o radu porodilišta. Sa pozicije poslanice, nastaviću da koristim sve institucionalne i pravne mehanizme za rasvetljavanje okolnosti u kojima se dovodi u pitanje kvalitet zdravstvene zaštite, a samim tim i zdravlje građana - poručila je poslanica.

Da su preuzete sve mere da se čitav proces lečenja preminule porodilje razotkrije, saopštio je Šimun. Ministar zdravlja poručio je da je cilj utvrditi odgovornost svih u lancu, te najavio i nezavisnu istragu tog resora.

-Već je poslata sanitarna inspekcija i očekujemo nalaz iste. Pored toga, Ministarstvo zdravlja će sprovesti i nezavisnu istragu, ali će se formirati i ekspertska komisija. Cilj komisije je da imamo nepristrasan pristup pri lociranju ovog problema. Takođe, u kontaktu sam sa državnim tužilaštvom i očekujem da i sudsko-medicinski tim odradi svoj deo posla. Svi za koje se utvrdi odgovornost snosiće odgovornost - poručio je Šimun.

A odgovornost je, smatra porodica preminule, na doktorici koja je pratila trudnoću i porađala Dritu Tafa. Njen brat Jupo Zatović tvrdi da je njegova sestra bila u odličnom zdravstvenom stanju i bez ikakvih teskoba.

-Po dogovoru sa doktoricom smo odlučili da ide na carski rez. Međutim, posle porođaja došle su sve komplikacije. Nakon što smo pitali doktoricu, jer je ta operacija je trajala dva i po sata, kako je proteklo, doktorica je rekla da je sve u redu. Sestra je od početka imala bolove, oni su rekli da je to normalno. Uz poverenje u rad nadležnih institutija u daljem utvrđivanju odgovornosti, protiv doktorice koja je vodila Dritinu trudnoću i izvršila hiruršku intervenciju, pokrenuli smo sudski postupak - kazao je Zatović.