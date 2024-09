SPASLI MALE FOLKLORAŠE: Beranac Jovo Petrović i njegovi sugrađani našli se u nevolji putnicima autobusa iz Jagodine

Jovo, glavni akter akcije spasavanja dece iz Jagodine i njihovih šestoro starijih sugrađana, niji ni slutio, dok je na benzinskoj pumpi ispijao kafu i posmatrao razdragane mališane kuluturno-umetničkog društva iz Jagodine, koji su se vraćali sa mora, kako izlaze iz autobusa, da će ga apel za pomoć ubrzo odvući 20 kilometara dalje od Berana.

- Bilo ih je uslovno rečeno stotinu - smeje se Jovo, dok priča kako je tu upoznao Slavišu Agatonovića iz Jagodine, sa kojim je dok su deca odmarala, nakon kraćeg razgovora razmenio profile na društvenim mrežama. - Oni su nastavili svoj put i ne baš brzo nakon toga, Slaviša me je pozvao i saopštio da se autobus pokvario i da im treba pomoć... Brzo sam stigao i odmah video da je nekoliko dece ošamućeno i da je potrebno zvati Hitnu pomoć. Pozvao sam preko društvenh mreža i moje sugrađane da dođu i prebace ostalu decu na bezbedno.

Hitna pomoć prevezla je troje mališana u Kliničko-bolnički centar u Beranama, gde su zadržani zbog trovanja ugljen-monoksidom, usled kvara autobusa.

Human i bez posla

HEROJU iz Berana video-pozivom se obratio i gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma. Zahvalio je Berancima i tražio brojeve telefona svih koji su učestvovali u ovoj akciji, za "Novosti" priča Petrović.

- Nazivaju me herojem, što je po meni nepotrebno, jer taj duh solidarnosti i humanosti ne dolazi od pojedinca, a to Beranci najbolje znaju - kaže skromni otac trojice dečaka, kome zajednica do sada nije pružila priliku da zasnuje radni odnos.