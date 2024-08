MILAN KNEŽAVIĆ: Neće me gledati "lijepa njihva"!

BIVŠI premijer Dritan Abazović problematizovao je danas u Skupštini činjenicu da je šefu parlamenta Andriji Mandiću, lideru DNP Milanu Kneževiću i potlredsedniku Vlade Aleksi Bečiću zabranjen ulazak u Hrvatsku zbog, kako je zvanično saopšteno, kontinuiranog urušavanja odnosa između te zemlje i Crne Gore.

Foto Skupština CG

Abazović je kazao da spisak zemalja koje će im zabraniti ulazak nije konačan, na što je reagovao lider DNP-a Milan Knežević.

-Ajde što su zabranili Andriji Mandiću i Aleksi Bečiću koji su potpredsednik Vlade i predsednik Skupštine, ali što meni koji sam iz Zete bez struje! Ono što je zabrinjavajuće je da Abazović ovako najavljuje. Kakva je to lista država i ljudi koji ne mogu da uđu u Crnu Goru. Kolege iz DPS-a su rekle Bogu hvala kad je nama zabranjen ulaz. Otkud Vama informacije za tako nešto? Počeću da sumnjam da ste nas vi denucirali tamo čim ovako najavljujete. Ja nemam nameru da ulazim u Hrvatsku i kad me skinu sa crne liste. Dok god budu veličali Rafaela Bobana, Juru Francetića i pozivali na klanje Srba zajedno sa gradonačelnikom Dubrovnika, neće me gledati lijepa njihova, nego ću letovati u Srbiji u nekoj banji, kazao je Knežević.

Lider URE Dritan Abazović kazao je da ne zna zašto se Knežević našao na toj listi a nije mu jasno ni šta radi sa ovom parlamentarnom većinom. -Ako mogu da pomognem, ja sam tu, ali I do sada sam to isto radio. Mislim da onaj gore sve vidi. Ja i gospodin Knežević ne možemo da letujemo u San aTropeu ali možemo u Skadar i u Vrnjačku banju. kazao je Abazović.