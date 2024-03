KRUPAN TEST ZA PODGORICU: Šta će sve Crna Gora morati da uradi do juna da bi ispunila obaveze za članstvo u EU

Za 12 godina pregovora otvorena su sva poglavlja i privremeno zatvorena tri. Crna Gora prvi put pregovara po novom pristupu koji u fokus stavlja oblasti koje obuhvataju poglavlja 23 i 24.

Po novoj metodologiji za pristupanje Evropskoj uniji Crna Gora pregovara od februara 2020. godine. Princip koji je uveden znači da se nijedno pregovaračko poglavlje ne može privremeno zatvoriti, dok se ne dobije izveštaj o ispunjenosti privremenih merila u poglavljima koja se odnose na vladavinu prava. Crnogorci ipak veruju da do juna mogu završiti veliki posao čime bi visokim zvanicama u EU poručili da na Podgoricu mogu ozbiljno da računaju.

Sada su ključna poglavlja 23 i 24 i nijedno preostalo poglavlje, od ukupno 35, ne može biti zatvoreno sve dok se ne dobije izveštaj o IBAR. Poglavlje 23 nosi naziv pravosuđe i temeljna prava, dok je poglavlje 24 poznato kao - pravda, sloboda i bezbednost, a zbirno imaju 83 privremenih merila, od kojih je Podgorica ispunila 52.

Spajić: Ovo čekamo godinama

ISPUNjAVANjE uslova iz dela koji se tiče vladavine prava i pravosuđa mora biti u fokusu i kada Crna Gora bude punopravan član EU, a posebno sada kada je želja da se dobije IBAR do kraja belgijskog predsedavanja Evropskom unijom, poručio je premijer Milojko Spajić. - Ako dobijemo IBAR u junu biće to snažan signal svima, a ne samo Crnoj Gori. Bio bi to signal našoj administraciji, koja godinama čeka na ovakav iskorak u procesu pristupanja.