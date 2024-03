NAPUSTILA URA: Suada Zoronjić nije više ni odbornica ove partije u SO Bijelo Polje

BIVŠA potpredsednica i u prošlom sazivu poslanica Građanskog pokreta URA u Skupštini Crne Gore Suada Zoronjić, nije više član ove političke grupacije niti njena odbornica u Skupštini opštine Bijelo Polje!

Foto: URA

Ona je obavestila odbornike u opštinskoj skupštini da je dobila status samostalne odbornice, ističući da nije članica Građanskog pokreta URA, a da je iz kluba odbornika u SO Bijelo Polje izašla još u septembru prošle godine.

Zoronjić je naglasila da sa partijom u kojoj je bila veći dugo nema nikakvu komunikaciju jer je njeno političko razmišljanje potpuno suprotno od njihovog.

Početkom ove godine Zoronjić je Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijeom Polju prijavila čelnika URA Bijelo Polje Hajrudina Bučana, da je falsifikovao njen potpis prilikom formiranja odborničkog kluba u SO Bijelo Polje, ali je on odgovorio da je od nje porukom dobio saglasnost da to učini...

Nakon toga, tužilaštvo je formiralo predmet.