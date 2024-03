IZBORI U BUDVI 26. MAJA: Predsednik Crne Gore Jakov Milatović doneo odluku

Odbornici SO Budva su na juče održanoj sjednici donijeli Odluku o skraćenju mandata SO Budva.



U skladu sa ustavnim i zakonskim ovlašćenjima donio sam Odluku o raspisivanju izbora za odbornike u SO Budva, koji će biti održani u nedjelju 26. maja 2024. godine.



Izbore sam… — Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) March 26, 2024