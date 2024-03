GLAVNE SESTRE PREKO NOĆI: Novi slučajevi sumnjivih diploma zdravstvenih radnika u Crnoj Gori

GRUPA oko dvadeset glavnih sestara iz Kliničkog centra Crne Gore, nekim čudom, u istom danu diplomirala na Visokoj medicinskoj školi i stekla zvanje specijalista strukovna medicinska sestra.

Klinički centar Crne Gore

Prema podacima Alternative čak su i diplome, po zavedenim brojevima, jedna do druge, kao da tog dana niko više nije diplomirao već je taj dan bio rezervisan za njih.

- Imamo zanimljivu situaciju, a odnosi se na Klinički centar Crne Gore (KCCG) u Podgorici, da su glavne sestre sa nekih odeljenja, nekim čudom, istog dana polagale u istoj školi i dobile zvanje specijalista strukovna medicinska sestra, uža specijalnost klinička njega. To je Visoka medicinska škola, koja je potrebna da bi neko bio glavna sestra na odeljenju. Istragom smo došli do podataka, koji su nezvanični, a koji će biti tema u narednom periodu i predmet istrage, da su išle organizovano autobusima, kao na ekskurziju, za Beograd ili Tutin. Niti su one išle u te škole, niti ima bilo kakve veze sa tim. Prosto su dobijale "brzopotezne diplome" i sa njima su prelazile sa mesta medicinske sestre na poziciju glavne - tvrdi Zarija Pavićević iz Alternative.

"Novosti" su ranije objavile niz tekstova u vezi sa sumnjivim diplomama medicinskih radnika iz jedne medicinske škole iz Tutina, koje su potpisivali dvoje supružnika i njihov sin, iako ni jedno od njih nema znanje i zvanje u oblasti medicine. Takve diplome su u ranijem periodu nostrifikovane u Crnoj Gori.

Istraživanje Alternative pokazalo je da u Crnoj Gori ima oko 30.000 lažnih diploma.