JEMSTVOM DO SLOBODE: Više optuženih za krivična dela iz oblasti organizovanog kriminala

UPOSLEDNjE dve godine više optuženih za krivična dela iz oblasti organizovanog kriminala u Crnoj Gori ponudili su jemstvo za izlazak iz pritvora, kako bi se branili sa slobode. Ponuđene sume se kreću od nekoliko stotina do više miliona evra, najčešće u nekretninama.

S.Đokić

Ovih dana Viši sud u Podgorici odbio je da uz kauciju od 1,45 miliona evra ukine pritvor uhapšenom Milošu Medenici, sinu bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, koji je sa još 14 osoba optužen za više krivičnih dela, od stvaranja kriminalne organizacije, krijumčarenja, do davanje i primanje mita. Bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Petar Lazović, ponudio je 7,6 miliona evra uglavnom u nekretninam čiji su vlasnici rodbina i prijatelji. On se tereti da je pripadao jednom od narkokartela u Crnoj Gori, zloupotrebu položaja, šverc droge i oružja. Odbrana uhapšenog biznismena Aleksandra Mijajlovića predložila je Višem sudu da ga uz jemstvo od 1,1 milion evra puste da se brani sa slobode. On se tereti da je sa još jednom osobom formirao kriminalnu grupu koja je krijumčarila cigarete.

Lider Pokreta za promjene i bivši član skupštinskog Odbora za bezbednost i odbranu Nebojša Medojević smatra da optuženima za teška krivična dela kakva su organizovani kriminal i šverc cigareta i kokaina treba odobravati kauciju za odbranu sa slobode. On za ovakav stav navodi više razloga.

I VELjOVIĆ NUDIO Viši sud u Podgorici odbio je jesmstvo koje je ponudila odbrana Veselina Veljovića, bivšeg direktora Uprave policije za njegovu slobodu. Za slobodu je nuđeno 928.000 evra, od čega 100.000 u novcu, a ostatak u nekretninama.On je uhapšen zbog sumnje da je putem skaj aplikacije obavestio biznismena Aleksandra Mrkića da se sprema pretres jednog magacina gde su skladištene nelegalne cigarete i tako zloupotrebio službeni položaj.

-Prvo, za imovinu koja se nudi za kauciju, takođe postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalom. Drugo, za ova krivična dela su zaprećene visoke zatvorske kazne i postoji realna opasnost od bekstva iz zemlje. Treće, narkokarteli i duvanski karteli imaju ogromne finansijske i ljudske resurse koje mogu koristiti za ometanje pravde, zastrašivanja ili likvidaciju svedoka, potkupljivanje sudija, politički uticaj, kaže Medojević, dodajući da je uobičajena praksa za efikasnu istragu da se okrivljenima privremeno zamrzne sva pokretna i nepokretna imovina, do pravosnažnosti presude, kada se u slučaju presude ona trajno konfiskuje.

Kum Miloša Medenice, Marko Vučinić, ponudio je sudu 135.000 evra za izlazak iz pritvora. Vučinić je osumnjičen da je 2019.u dva navrata prošvercovao po 2.000 paketa cigareta.Blažo Jovanović, bivši predsednik Privrednog suda u Podgorici je ponudio 768.000 evra, takođe u nekretninama. Njemu se sudi za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja, kao i da je oštetio više kompanija zajedno sa stečajnim upravnicima i proceniteljima koji su takođe optuženi.

Vrednost jemstva se po zakonu vraća okrivljenom nakon pravosnažne presude. Ako okrivljeni pobegne, dato jemstvo se oduzima i uplaćuje u pravosudni budžet. U poslednjih nekoliko godina bilo je samo jedno bekstvo. Okrivljeni za hakerske prevare Miloš Čujović je pušten iz pritivora 2017.jer je sa 230.000 evra garantovao da će se odazvati sudskom pozivu. Potom je nestao i u odsustvu osuđen na pet godina zatvora