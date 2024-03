U CRNOJ GORI JEFTINIJE 500 ARTIKALA: Marže pojedine robe ograničene na pet do 15 odsto do 31. maja

Ovom odlukom, marže su na određene proizvode ograničene na pet do 15 odsto i u obavezi su da je poštuju trgovci čiji prodajni objekti su veći od 600 metara kvadratnih sve do kraja maja. Da li će ove mere biti produžene, naknadno će se razmatrati.

Na listi proizvoda čije cene će biti ograničene nalaze se brašno, šećer, ulje i so, a marža na te proizvode biće limitirana na pet odsto u veleprodaji, odnosno sedam odsto u maloprodaji.

Na 10 odsto je ograničena marža za domaći beli sir, jogurt domaće proizvodnje, mleko sa 2,8 mlečne masti u pakovanju bez čepa, polutvrdi sir edamer i gauda, marmelada, džem od šljiva... Kada je reč o mesu, 10 odsto limita za marže važi samo za svinjski vrat bez kostiju i celo pile. Ograničenje važi i za suhomesnate proizvode i to isključivo domaće - čajnu kobasicu, stešnjenu šunku, pileća prsa, sudžuk, pileće viršle, slaninu, pileću paštetu...

Odluka Vlade neće se primenjivati na trgovce čiji prodajni objekti su manji od 600 metara kvadratnih.

Popust na higijenske proizvode

OGRANIČENjE marži do 15 odsto u maloprodaji, važiće za proizvode za ličnu higijenu: dečiji sapun i šampon, pelene u pakovanjima od 40 i više komada, kupku za bebe, voćne kašice u pakovanjima do 130 grama. Na listi su i litarski šampon za odrasle, kupka od 250 mililitara, pasta za zube, troslojni toalet-papir u pakovanjima od 10 komada, praškasti deterdžent od tri kilograma, standardni higijenski ulošci pakovanja od 10 komada. Za ove proizvode u veleprodaji marža je do 10 odsto.