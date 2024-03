KAD BOG ODLUČI, NE MOŽE ZAKON POL DA PROMENI: Nacrt o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta uzburkao Crnu Goru

DA li će Crnogorci uspeti da se odbrane od najnovijeg udara na njihov identitet, porodicu i korene, ili će one vrednosti koje su nasledili od svojih predaka baciti u Moraču?

Zakon o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja, čiji je nacrt pripremilo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava podigao je na noge većinsku Crnu Goru, iako iz ovog vladinog resora poručuju da je svrha zakona da se svakom omogući da živi u skladu sa svojim rodnim identitetom u cilju njihove dobrobiti i mentalnog zdravlja.

Nacrtom se propisuje pravo crnogorskim državljanima da promene oznake pola, imena i matičnog broja, uključujući i deci starijoj od 15 godina, ukoliko su roditelji saglasni.

Zakon predviđa i zabranu stavljanja naznake o promeni pola na novi dokument, dok u resornom Ministarstvu smatraju da su vodili računa da, na primer, promena oznake pola kod roditelja ne sme negativno uticati na odluku institucija o roditeljskim pravilima ili starateljstvu nad decom.

Posebno je zabranjeno zakonom tražiti da osoba koja traži promenu oznake pola obavlja preglede ili pruži dokaze o obavljenim medicinskim pregledima i intervencijama. Iz ministarstva su napomenuli da se upravo transrodne osobe i dalje suočavaju sa procesom sterilizacije kako bi promenile oznaku pola u dokumentima. Smatraju da će im usvajanjem ovog zakona biti omogućena promena oznake pola i matičnog broja u ličnim dokumentima bez obaveze da prethodno obave medicinske intervencije.

Da bi zakon zaživeo, mora se naći u Skupštini pred poslanicima.Lider Demokratske narodne partije i poslanik Milan Knežević ima jasan stav o ovom pitanju.

- Ukoliko se ovaj i ovakav zakon nađe na dnevnom redu crnogorskog parlamenta, DNP ga neće podržati. Svakako smo spremni da učestvujemo u svim aktivnostima koje idu u pravcu izmena ovakvog zakona koji u potpunosti urušava tradicionalni i duhovni identitetski kod Crne Gore. Vrlo je zabrinjavajuće da je neko mogao da razmišlja u tom pravcu, ali svakako poslednju reč će dati poslanici. Ono što očekujem je da će to biti stav parlamentarne većine i da niko neće podržati nešto što bi moglo da izazove nove tenzije i konfuziju u državi - kaže za "Novosti" Knežević.

Šta su slobode - ZAŠTO bih, ako sam kao mati želela sina i rodila muško čedo, nakon nekog perioda njegovog odrastanja "insistirala" da se on pretvori u nešto protivprirodno, protivčovečno zarad ambicija i "modernosti" ćudljivog Zapada? Ko ima pravo da preobrazi lepotu, ženstvenost i nežnost moje kćeri ili da joj nametne nešto neprirodno što nijedna normalna mati ne bi poželela. Čemu sve to? U šta se protvorio savremeni čovek? Čemu teži? Sva objašnjenja svode se na teorije o slobodama modernog čoveka. Ne mislim da su to slobode - ističe Milica Bakrač.

Mitropolija crnogorsko-primorska upozorila je vlast u Podgorici da ne usvajaju ovaj zakon, ocenjujući ga kao sulud i besmislen, poručujući da o tom pitanju ne sme biti pogađanja. Navodeći da su se litijama 2020. godine borili za pravo da iskažu šta je po mišljenju crkve dobro, a šta loše za javni moral i napredak društva, iz Mitropolije su ocenili neprihvatljivim da dete određuje svoj pol "nasuprot onom koji je dobio od Boga". Ističu da "crkva Hristova ima razumevanja za osobe koje su promenile pol iz saosećanja prema ličnim patnjama i emotivnim traumama, ali ne razumeju donošenje zakona koji "takvu traumu širi na celu populaciju".

Sveštenik Miodrag Todorović za "Novosti" kaže da sa ovim pojavama treba da budemo oprezni kako bismo saznali odakle one izviru.

- Nije dobro da čovek ustaje protiv božjeg domostroja, a to je nešto što je mnogo savršenije od ljudske pameti koja je uvek pod znakom pitanja. Čovek ima slobodu koju mu je Bog dao i zato ta sloboda povlači veliku odgovornost. Pozivam svakog čoveka da stavi ruku na svoje srce pre nego za nešto glasa, i da vidi da li bi on to prihvatio da ima u svojoj kući, da li bi to predložio svome detetu. Olako prihvatanje je neodgovorno. Potrebni su velika pažnja i veliki oprez, jer decu ne treba gurati u eksperimente. Da se ne diskriminiše božiji zakon, jer je on večan, a sve ove ljudske priče mogu biti od danas do sutra - kaže Todorović.

Mnogo je brige i zebnje uneo ovaj zakon u crnogorskim tradicionalnim porodicama. Brojne majke, stubovi familija, zabrinute su za budućnost svoje dece. Jedna od njih je i pesnikinja Milica Bakrač iz Nikšića.

- Ovih dana, osim snažnog zemljotresa koji je sve nas u Crnoj Gori uplašio i iznenadio, potresa nas još nešto, pogubnije i po decu i po roditelje, a to je ideja o nacrtu o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta, na osnovu nekog samoodređenja, kojim bi se vršila promena pola nakon petnaest godina starosti čoveka. Kakve da budu reakcije jedne majke iz Crne Gore koja je rodila kćerku i sina, pri tom su oboje potpuno zdrava deca, svesna svog identiteta u svakom smislu reči. Treba da se zapitamo, čija je ideja da naša deca budu podvrgnuta promeni pola i kome je stalo do ostvarenja takvih anti-ljudskih ciljeva. Da se razumemo, kao majka i pisac nemam ništa protiv ljudskih sloboda i izbora, ali, i te kako, protivim se urušavanju tradicionalne porodice i promene njenog identiteta - kaže Milica Bakrač.

Zbog uticaja koji ovaj zakon može da ima na celokupno društvo u Crnoj Gori i značaja pitanja na koje se odnosi, grupa građana pokrenula je peticiju putem društvenih mreža, zahtevajući da se o samom zakonu o prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja odlučuje na referendumu.