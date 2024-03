POLIGRAF PROŠLA DVOJICA: Izbor v. d. direktora Uprave policije juče pred Vladom CG obeležile žučne rasprave

ŽUČNA rasprava predstavnika Pokreta "Evropa sad" i Demokrata oko izbora vršioca dužnosti direktora Uprave policije obeležila je jučerašnju sednicu Vlade Crne Gore, nakon što je izvršna vlast na hitnoj telefonskoj sednici 3. marta treći put, za manje od godinu, sa te funkcije razrešila Zorana Brđanina.

Uprava policije

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović za vršioca dužnosti predložio je policijskog službenika Lazara Šćepanovića. Međutim, on je po mišljenju premijera Milojka Spajića dostavio nepotpune materijale pa mu je naloženo da dopuni dokumentaciju. Problematizovano je to što je kandidata Šćepanovića na poligrafu ispitivao službenik kojem je on direktno nadređen! Šaranović je, međutim, tražio da se ne skida oznaka tajnosti o tome ko je poligrafista, a uz to ni posle dve date pauze, nije dostavio biografiju za v. d. direktora policije.

Predlaganjem Šćepanovića na način kako je to uradio ministar policije Šaranović prekršen je dogovor sklopljen između PES i Demokrata kada je sa čela policije smenjen Brđanin. Prema saznanjima "Novosti", predsednik Vlade je na sednici tražio da se ispoštuje dogovor i da ministar uz gore navedeno dostavi Vladi i izveštaj o sprovedenom javnom pozivu i spisak onih koji su ispunili uslove za to mesto, a sve u cilju izbora najboljeg kandidata. Spajić smatra da zadnja reč pripada Vladi, a ne ministru unutrašnjih poslova.

Nešto ranije Šaranović je izjavio da su dvojica od sedam kandidata prošla poligrafsko testiranje. Šaranović je rekao da nikada ne bi predložio kandidata za v. d. direktora UP koji nije odgovarao istinito na poligrafskom ispitivanju.

Dve opcije U SLUČAJU da ne bude izabran v. d. direktora policije ostaju dve opcije - da Zoranu Brđaninu bude produžen mandat dok se koalicioni partneri ne dogovore ili će doći do razlaza u Vladi. Smenjeni direktor Brđanin saopštio je ovih dana da je odluka o njegovoj smeni nezakonita i najavio novu tužbu.

- Predložio sam policijskog službenika Lazara Šćepanovića, koji se najbolje pokazao tokom intervjua i nije lagao niti na jednom pitanju postavljenom tokom poligrafskog ispitivanja. Podsećam da Vlada postavlja v. d. direktora Uprave policije isključivo na predlog ministra unutrašnjih poslova, i ističem da ostala zainteresovana lica nisu kandidati. Vlada o njima ne može odlučivati, o čemu ću Vladu informisati pisanim putem - rekao je Šaranović.

Održano je više sastanaka na ovu temu, jednom od njih prisustvovali su Andrija Mandić (Nova srpska demokratija), Aleksa Bečić (Demokratska Crna Gora) i Milojko Spajić (Pokret "Evropa sad"), ali bez rezultata.

