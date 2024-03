PORUKE MRŽNJE MILOGORACA NA CETINJU: "Srbija je imala zastavu sa svinjskom glavom"

KOLIKU ljubav pristalice DPS-a imaju prema svojim sugrađanima koji su Srbi najbolje se videlo na protestu uoči sednice Skupštine.

Kao prilog svojoj tezi da su Crnogorci „nadnacija“ u odnosu na Srbe, izvesni Cetinjanin Radovan Perović kazao je da Cetinje neće trpeti Andriju Mandića i da je Srbija imala zastavu sa svinjskom glavom dok su oni imali ovu sadašnju zastavu.

- Ljude smo dočekivali, znamo kako se ljudi dočekuju. On nije čovek za Crnu Goru. Mi nismo danas došli, ni ovi građani, ni policija, ni mi njih da bijemo, ni oni nas da biju. Ovo je slobodarski narod, ovo Cetinje neće trpeti Andriju Mandića, 30 godina njegovog fašizma. On je sad došao na vlast spaljivanjem knjiga. Književnik Nikolaidis je spaljen u Herceg Novom, čije je to maslo nego Andrije Mandića. Čije je maslo u Pljevljima nego gradonačelnika koji nosi tuđe zastave i veliča, i kaže da je ta zastava starija od ove zastave. Zna se koju je Srbija imala zastavu. Ako ko malo istorije zna, oni su imali zastavu sa svinjskom glavom dok smo mi imali ovu zastavu - rekao je Perović ovu sramnu tezu.

I pored činjenice da se Perović poziva na zastavu iz Prvog srpskog ustanka, i činjenice da je veprova glava česta u svetskoj heraldici, ovaj cetinjski domoljub pokušava da ponizi Srbiju i srpski narod Crne Gore tom činjenicom.

Perović je nastavio i kazao da Mandić negira Crnogorce, Hrvate, Albance, Muslimane.

- Oni su svu istoriju poremetili. Ovo je naša zastava, slobodarska zastava, Mandić je protiv nezavisne Crne Gore. On negira Crnogorce, Hrvate, Albance, Muslimane. Njegovi su idoli Karadžić i Mladić, ratni zločinci, na čelu sa vojvodom Šešeljem - poručio je Perović.

(Borba.me)