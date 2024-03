KRAPOVIĆ ZASENIO I DPS I NATO: Odćutao napade na Vučića, najavio ruski napad na region i zatražio od NATO-a da okupira sve u okruženju

OTKAKO se vratio iz Brisela sredinom februara ministar odbrane Dragan Krapović pokazuje zabrinjavajuće tendencije u svojim verbalnim nastupima.

Foto Demokrate

Pored toga što je jasno stavio do znanja da će poslati crnogorske vojnike u rat protiv Rusije (ukoliko Moskva napadne članice NATO-a), u poslednje vreme Krapović je dodatno pojačao antirusku retoriku. Nedavno je optužio ruskog ambasadora u Crnoj Gori da želi da stopira ulazak države u EU, iako svaka ptica na grani zna da od tog posla nema ništa.

Međutim, vrhunac Krapovićevog histeričnog antiruskog diskursa je njegovo današnje obraćanje na Panel diskusiji: „Izazovi i prilike za mir u Ukrajini: Euro-atlantska perspektiva“, koji je organizuje CIA podružnica u Crnoj Gori, Atlantski savez, i koji predstavlja svojevrsnu predigru za glavnu NATO orgiju u državi „To be secure forum“ koji se svake jeseni organizuje u Bečićima.

Na današnjoj NATO čajanki koju je priredila višedecenijska bliska saradnica Mila Đukanovića, Milica Pejanović Đurišić, bivši gradonačelnik Budve i funkcioner Demokrata je svojim konspirativnim nastupom zasenio sve učesnike i posetioce panela koji nisu osetili odsustvo DPS-SDP-ovih funkcionera. A kako bi i osetili kada im je glavnu atlantističku dvorsku ludu izigrivala osoba koja se samo pre sedam godina iz prvih redova na protestima Demokrata zalagala za nepristupanje Crne Gore NATO paktu na način na koji je to sprovela bivša DPS-ova vlast sa satelitima.

Kako su nam saopštili pojedini posetioci ovog događaja, Krapović je toliko „briljirao“ da su ostali sagovornici sa panela – ambasadorka SAD Džudi Rajzing Rajnke, ambasador Ukrajine Oleh Herasimenko, predsjednik Evropskog pokreta Crne Gore Momčilo Radulović i domaćica Milica, sugerisali slučajnom Srbinu Draganu da prestane, da je prošao kvalifikacije i prepusti mikrofon osvedočenim NATO lokatorima u Crnoj Gori.

A šta je sve Krapović izgovorio i tako pozitivno iznenadio američku ambasadorku koja ga je sa nevericom slušala i kojoj se u jednom trenutku pričinjelo da je duh Ranka Krivokapića obuzeo aktuelnog ministra odbrane?

POZVAO NATO DA „POKLOPI“ I SRBIJU KAO CRNU GORU

Krapović je, između ostalog, optužio Rusiju da planira proširiti sukob i na naš region.

– Svoje namere da proširi sukob na možda baltičke zemlje, Moldaviju, naš region jasno je iskomunicirala. Kad sve to uzmemo, shvatamo da će rat trajati, ali definitivno ono što je ratište determinisati dalje političke korake. Učestvovao sam u savetu NATO – Ukrajina gde članice i Ukrajina razmatraju teme. Takođe, smatram da je neophodno da sve članice moraju da rade mnogo više u smislu jačanja kapaciteta – naveo je ministar odbrane i dodao da je NATO koji nas je svojevremeno bombardovao jedini garant stabilnosti na Balkanu.

– Jedini garant stalne stabilnosti na Balkanu je potpuna integracija regiona u NATO. Samo tako može doći do stabilnosti u regionu. Moram da apostrofiram angažman EU i NATO mora biti veći. Oni moraju dati veći značaj prisustvom na Zapadnom Balkanu – dodao je Krapović.

OPTUŽIO RUSIJU DA JE ULAGANjEM MILIJARDI U CRNU GORU POKUŠALA DA JE OMETE NA „EVROPSKOM PUTU“

Krapović se dotakao nedavne izjave ruskog ambasadora o EU integracijama Crne Gore i optužio je Moskvu da je uloženim novcem pokušala da opstruira „evropski put“ države. Da li bi se sa ovim opservacijama složili svi oni koji su svoju krševitu đedovinu prodavali po basnoslovnim cijenama.

– Na jednoj sednici Vlade sam komentarisao izjavu (ambasadora Rusije u Crnoj Gori Vladislava) Maslenikova. Imali smo i pre protivljenje, ali je sada prošireno na članstvo u EU. Rusija je pokušavala da podrije evropske aspiracije regiona. Više od 80 odsto građana Ccrne Gore podržava ulazak u EU. Od nekih dvehiljaditih je veliki broj investicija i velika količina novca iz Rusije išla u Crnu Goru. To je infrastruktura da se poljulja volja Crne Gore da bude sledeća članica EU – rekao je Krapović.

NAJAVIO OBRAČUN SA MEDIJIMA KOJI NE FORSIRAJU NATO VREDNOSTI

Dok su ga DPS-ovi civilni aktivisti, novinari i nekadašnji partijski funkcioneri „podstrekavali“ da nastavi u istom stilu, Krapoviću, dičnom građanskom i proevropskom Srbinu, je izletela misao koja možda i ponajviše ofira njegov trenutni stadijum opijenosti NATO-om.

On je nagovestio obračun sa „proruskim“ medijima koji šire dezinformacije po Crnoj Gori, a koji je detektovala nekadašnja američka ambasadorka u Crnoj Gori.

-Vlada će kroz set medijskih zakona suziti mogućnost medijskih manipulacija. To ostavlja u društvu jedan sentiment iz prethodnih vremena. Ostavlja prostora da se građanima manipuliše. Moramo povećati svest građana kroz pravovremeno izveštavanje, kazao je potpredsednik Demokrata.

HOĆE DA GRADI DOBRE ODNOSE SA SRBIJOM, A ODĆUTAO JE RADULOVIĆEV NAPAD NA VUČIĆA

Posle Krapovićevog istupa, izlaganje DPS-SDP-ovog civilnog aktivista Momčila Radulovića je bilo više nego izlišno, ali procedura se morala ispoštovati. Sve što je prvobitno Radulović mislio da izgovori, Krapović je već iznio u etar, a kako se u naprednom NATO svetu vreme još uvek ne može vraćati unazad, predsedniku nekakvog Evropskog pokreta u Montenegru je ostalo da u Kurtijevom stilu pljuje po predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Ponavljao je kliše da je Vučić Putin na Balkanu i da je vreme da mu se „stane na put“.

-Na Balkanu imamo refleksiju svega na manjoj slici. Što je Putin za istočne zemlje, to je Vučić na Balkanu. To je ista metodologija i praksa. Razlikuju se u tome što Vučić nema nuklearnu bombu. Srećom, on nema toliku vojnu snagu kao što je mogla JNA i kao što može Putin. Popuštanje Vučiću ne vodi u stabilnost već u dalje sukobe, kazao je Radulović.

Sve ovo je odćutao Krapović koji se kobajagi zalaže za dobrosusedske odnose sa Srbijom. I zaista Krapović je danas zavredio DPS-ovu pristupnicu, a oni koji su mu na biračkim mjestima 11. juna prošle godine omogućili da uđe u odabran krug NATOFILA neka se dobro zamisle sledeći put kada krenu da artikulišu svoju izbornu volju.

(Borba.me)

BONUS VIDEO - RUSI UNIŠTILI PRVI ABRAMS: Američki tenk u plamenu